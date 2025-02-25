Kış aylarında tansiyon hastalarına dikkat! Uzmanlardan önemli uyarılar

Kış mevsimi, birçok insan için soğuk, kar ve karanlık günlerle dolu bir dönem olarak geçiyor. Ancak soğuk havaların yalnızca moral bozan değil, aynı zamanda sağlık üzerinde de önemli etkileri olduğu unutulmamalı. Özellikle tansiyon hastaları, bu mevsimde ek sağlık riskleriyle karşılaşabilir.

SOĞUK HAVA, TANSİYONUN YÜKSELMESİNE NEDEN OLABİLİR

Soğuk havalar vücudu doğal olarak stres altına sokar. Dış ortamın soğumasıyla birlikte, vücut ısısını korumak için kan damarları daralır. Bu damarların daralması, kanın daha zor pompalanmasına ve kan basıncının artmasına yol açar.

Kardiyoloji uzmanı ve Amerikan Kalp Derneği üyesi Dr. Alan S. Jones, soğuk havaların vücutta yaptığı bu etkiyi şu şekilde açıkladı:

"Soğuk hava vücudun 'savaş ya da kaç' cevabını tetikler. Kan damarları daraldıkça, kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu da yüksek tansiyon riskini artırır."

Tansiyon hastaları, özellikle soğuk havalarda, damarların daha fazla daralması nedeniyle tansiyonlarının yükseldiğini fark edebilirler. Bu da kalp krizi, inme veya böbrek hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle yüksek tansiyon problemi yaşayan bireyler, kış aylarında çok daha dikkatli olmalı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SOĞUK HAVALARIN ETKİSİNİ DESTELİYOR

Birçok bilimsel çalışma, soğuk havaların kan basıncı üzerindeki etkilerini inceledi.

2018 yılında yapılan bir çalışmada, kışın soğuk havaların, yaz mevsimine göre daha yüksek tansiyon seviyeleriyle ilişkilendirildiği bulundu.

Journal of Hypertension dergisinde yayımlanan bu araştırma, soğuk hava ile hipertansiyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi.

Araştırmada yer alan uzmanlar, özellikle yaşlı bireylerin ve tansiyon hastalarının soğuk havalarda daha fazla dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

İngiltere'deki Kings College London Üniversitesi'nde kardiyolog ve araştırma görevlisi Dr. Judith Shapley, soğuk hava ve hipertansiyon arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıkladı:

"Soğuk havalar, kan damarlarını daraltarak kalbin daha fazla çalışmasına sebep olur. Bu da kalbin zorlukla oksijen taşımasına yol açar ve bu durum tansiyonu artırabilir. Bu özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için tehlikelidir."

TANSİYON HASTALARI İÇİN SOĞUK HAVANIN RİSKLERİ

Soğuk hava, tansiyon hastaları için yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik riskler de taşır.

Kış mevsiminde gün ışığının daha kısa olması, insanların depresyon ve anksiyete gibi psikolojik sorunlarla daha fazla karşılaşmasına neden olabilir. Bu da dolaylı olarak tansiyon seviyelerini etkileyebilir.

Psikiyatrist ve ruh sağlığı uzmanı Dr. Emily Tran, bu konuda şu açıklamalarda bulundu:

"Kış depresyonu, yani mevsimsel duygusal bozukluk, birçok kişiyi olumsuz etkiler. Bu durum da psikolojik stres yaratır ve bu da tansiyonun yükselmesine yol açabilir."

Kış aylarında tansiyon yükselmesi, aynı zamanda soğuk havanın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisiyle de ilişkili.

Soğuk hava, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir ve bu da vücudun daha fazla stresle başa çıkma ihtiyacını artırır. Bu da dolaylı olarak kalp-damar sağlığını etkileyebilir.

TANSİYON HASTALARI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Soğuk havaların tansiyon üzerindeki etkilerini azaltmak için birkaç önlem almak önemlidir. İşte uzmanlardan bazı öneriler:

1. Sıcak Kalın: Soğuk havalarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa, kalın kıyafetler giymek ve sıcak tutan aksesuarlar kullanmak önemli.

2. Sıvı Tüketimine Dikkat Edin: Kış aylarında terlemenin azaldığı düşünülse de, vücudun sıvı ihtiyacı devam eder. Yeterli miktarda su içmek, kan dolaşımının düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.



3. Düzenli Egzersiz: Soğuk havada egzersiz yapmak zorlu olabilir, ancak hafif tempolu yürüyüşler ve egzersizler kan basıncını dengelemeye yardımcı olabilir.



4. Tansiyon Ölçümü: Tansiyon hastaları, soğuk havalarda düzenli olarak tansiyonlarını ölçmelidir. Tansiyonları yüksekse, doktorlarıyla iletişime geçmeleri önemli.

5. Diyetinize Dikkat Edin: Yüksek tuzlu gıdalardan kaçının. Potasyum açısından zengin gıdalar (örneğin muz, patates, ıspanak) tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir.

Soğuk hava, tansiyon hastaları için ciddi sağlık riski taşıyabilir. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan bu durum, bireylerin kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Soğuk havaların tansiyon üzerinde yarattığı bu etkiler, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle de desteklenmekte.

Tansiyon hastalarının, kış aylarında özel önlemler alarak bu riskleri azaltmaları ve düzenli olarak sağlıklarını takip etmeleri gerekmekte.