İzmit'te aktar işletmeciliği yapan Eda Aydoğar, bitkisel karışımların bu yıl da kış sezonuna damga vurduğunu söyledi. Yurttaşların havaların soğumasıyla birlikte doğal ürünlere yöneliminin arttığını belirten Aydoğar, kışa hazırlık yapmak isteyen herkese bitkisel destek önerdi.
Kış aylarının gizli şifası ortaya çıktı! Bunları tüketen zımba gibi ayağa kalkıyor
Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren doğal ürünlere yönelmeye başladı. Özellikle zencefil, propolis, kara mürver ve karadut içeren macun ve pekmezlere yoğun ilgi var.
“KARA MÜRVER EN ÇOK SATILAN ÜRÜN”
Zencefil, ginseng ve propolis gibi içeriklere sahip macunların vücut direncini artırdığını belirten Aydoğar, “Kara mürver ise bağışıklık sistemini destekliyor. Hem şurup hem de pekmez olarak tüketilebiliyor. Bu yıl en çok bu ürünler soruluyor” dedi.
Aydoğar, vatandaşlara özellikle kış aylarında bazı bitki çaylarını düzenli tüketmelerini tavsiye etti.
Adaçayı, ıhlamur, hibiskus, hatmi çiçeği ve ebe gümeci gibi bitkilerin bağışıklığı desteklediğini ifade eden Aydoğar, “Hatmi çiçeğini sütle kaynatıp içerseniz boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir. Diğer bitkileri klasik demleme yöntemiyle tüketebilirsiniz ama hatmi çiçeği için süt şart” dedi.
ZENCEFİL, BAL VE LİMON ÜÇLÜSÜ ŞİFA KAYNAĞI
Öte yandan zencefil, limon ve bal üçlüsü de yüzyıllardır şifa kaynağı olarak biliniyor. Zencefil vücudun ısınmasını sağlarken, limon C vitaminiyle savunmayı güçlendiriyor, bal ise mikropları öldürüyor. Bir araya geldiklerinde ise adeta doğal bir antibiyotik oluşturuyorlar.
ZENCEFİL VÜCUDU SICAK TUTAR
Soğuk algınlığı genel olarak vücut ısısının düşmesiyle başlıyor. Zencefilin içinde bulunan gingerol bileşeni kan dolaşımını artırarak vücudu içten ısıtır. Bu yöntemle virüslerin tutunma şansı azalır.