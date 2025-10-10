Son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar, sağlık yararları nedeniyle tüm dünyada popülerliği artan bitki ve meyve çaylarında gizli bir riskin varlığına dikkat çekti.

Gerekli koşullar oluştuğunda, kurutulmuş bitki materyallerinde küf mantarları (fungi) gelişebildiği ve bu mikroorganizmaların insan sağlığı için zararlı olan toksinler (mikotoksinler) üretebildiği belirtildi.

Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan araştırmalar, çaylarda en sık görülen küf türlerinin Aspergillus, Penicillium ve Fusarium olduğunu gözler önüne serdi. Bu mantar türlerinin, özellikle Aflatoksinler (AF) ve Okratoksin A (OTA) gibi güçlü mikotoksinleri oluşturduğu tespit edildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ RİSKİN BOYUTUNU BELİRTTİ

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan önde gelen yabancı uzmanlar, sorunun küresel boyutuna dikkat çekti. Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı V. L. Komarov Botanik Enstitüsü'nden Dr. Irina A. Reinholds, bitki çayı örneklerinde yüksek düzeyde fungal ve mikotoksin kirliliği gözlemlediklerini aktardı.

Dr. Reinholds, özellikle çok bileşenli bitki çayı örneklerinin, hem regüle edilen hem de yeni ortaya çıkan birden fazla mikotoksinle eş zamanlı olarak kontamine olma eğiliminde olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde mikotoksinler üzerine araştırmalar gerçekleştiren Dr. Sarah J. Montgomery ise, kontaminasyonun tarladan nihai ürüne kadar tedarik zincirinin her aşamasında meydana gelebileceğini vurguladı.

Dr. Montgomery, "Yüksek sıcaklık ve nem gibi olumsuz çevresel faktörler, özellikle de depolama aşamasında, toksijenik küflerin hızla gelişmesine neden olabilir" dedi. Uzman, bu toksinlerin böbrek, karaciğer ve bağışıklık sistemine zarar verme potansiyeli taşıdığını da sözlerine ekledi.

ÇAY POŞETLERİNDEKİ ZEHİRLİ MADDELER İÇECEĞE GEÇİYOR

Bilim insanlarının odaklandığı bir diğer önemli nokta ise, kuru çaydaki mikotoksinlerin demlenme sırasında içeceğe ne ölçüde geçtiği oldu.

Yapılan bir dizi çalışma, Okratoksin A gibi bazı mikotoksinlerin, demlenme süresi ve suyun pH'ına bağlı olarak yüksek oranlarda (%80'lere varan transfer oranları gözlemlendi) suya karışabildiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, tüketicileri uyararak, bitki çaylarını hava almayan, serin ve kuru yerlerde muhafaza etmenin, küf oluşumunu ve dolayısıyla toksin riskini azaltmak için büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, çayın renginde veya kokusunda herhangi bir anormallik fark edilmesi durumunda kesinlikle tüketilmemesi önerildi.