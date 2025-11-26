Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişiyi etkisi altına alan ve bilimsel adıyla Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (SAD) olarak bilinen duruma karşı uluslararası sağlık otoriteleri ve psikiyatri uzmanları önleyici adımları ifade etti.

Soğuk hava, kapalı günler ve güneş ışığının azalmasından kaynaklanan bu yaygın durumun, basit ancak etkili yaşam tarzı düzenlemeleriyle önüne geçilebileceği belirtildi.

Yale Tıp Fakültesi’nden Dr. Matthew G. Smith, kış depresyonunun (SAD) sadece bir "kış hüznü" olmadığını, klinik olarak tanımlanmış bir bozukluk olduğunu vurguladı.

Dr. Smith, konuyla ilgili yürüttüğü son araştırmasında, mevsim geçişlerinde düşen serotonin seviyeleri ve bozulan melatonin ritminin, özellikle genç yetişkinlerde, depresif semptomları önemli ölçüde artırdığını gözlemledi. Uzmanlar, bu durumdan korunmak için üç temel öneriyi dünya kamuoyuyla paylaştı.

1. Beyin kimyasını düzenleyen "ışık terapisi"

Güneş ışığı miktarının azalması, vücudun biyolojik saati ve ruh hali üzerinde doğrudan bir etkiye sahip.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden nörolog Dr. Sarah J. Evans, ışık tedavisinin kış depresyonu üzerindeki etkisini inceleyen meta-analiz sonuçlarını açıkladı.

Dr. Evans, özellikle sabah erken saatlerde uygulanan parlak ışık tedavisinin (Light Therapy), beyindeki sirkadiyen ritmi yeniden ayarlayarak melatonin ve serotonin dengesini düzelttiğini ifade etti.

Uzmanlar, kış aylarında sabah uyanır uyanmaz, 10.000 lüks gücündeki özel ışık kutularına maruz kalmanın, semptomların şiddetini yarı yarıya azalttığını kaydetti.

2. “Kış vitamini” D desteğinin önemi

Kış depresyonuyla mücadelede D vitamini takviyesi kritik bir rol oynadı. Güneş ışığı eksikliğinin vücudun D vitamini sentezini durdurmasıyla birlikte, bu vitaminin ruh hali üzerindeki düzenleyici etkisinin azaldığı görüldü.

Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Michael F. Holick, D vitamini ve duygudurum arasındaki ilişki üzerine gerçekleştirdiği bir çalışmanın sonuçlarını aktardı.

Prof. Dr. Holick, düşük D vitamini seviyelerine sahip kişilerin, plasebo grubuna göre kış depresyonu yaşama riskinin daha yüksek olduğunu saptadı.

Uzman, kış döneminde, doktor gözetiminde alınan D vitamini takviyelerinin, depresif semptomları önlemede etkili bir yol olduğunu söyledi.

3. Sosyal bağlantıyı güçlendiren "davranış aktivasyonu"

Uzmanlar, kış aylarında içe kapanma eğiliminin depresyonu derinleştirdiğini belirtti. Kanada McGill Üniversitesi’nden klinik psikolog Dr. Andrew K. Peters, Davranış Aktivasyonu adı verilen terapötik yöntemin kış depresyonu üzerindeki faydalarını ortaya koydu.

Dr. Peters, depresif ruh halinin insanları keyif aldıkları aktivitelerden uzaklaştırdığını, bunun da semptomları besleyen bir kısır döngü yarattığını vurguladı.

Uzman, soğuk havaya rağmen, kişilerin sosyal etkileşimi yüksek tutan, keyif verici ve amaca yönelik aktivitelere (hobi, spor, sosyal buluşmalar) düzenli olarak katılmasının, kış aylarında psikolojik dayanıklılığı artırdığını ve izolasyonu kırdığını söyledi.