Kış depresyonundan nasıl kurtulunur?

Kış mevsiminin yaşandığı bu dönemlerde bedeniniz ve ruhunuz kendini soğuyan havaya adapte etmeye çalışmakta zorlanabiliyor. O durum da sıklıkla depresyonu tetikliyor. Buna en büyük neden güneş ışınlarının azalması…

Bugünlerde azalan güneş ışığı nedeniyle kendinizi mutsuz ve depresif hissediyorsanız, kış depresyonu yaşıyorsunuz. Peki, belirtileri neler? İşte yanıtı:



Dikkat bozukluğu, dalgınlık

Daha çok uyuma ihtiyacı, uyku süresinde artış

Günün çoğunluğunda çökkün ruh hali

Günlük aktivitelerde ilgi kaybı

Enerji azlığı ve çabuk yorulma

İştahta artış, karbonhidratlı yiyecekler tüketme isteği

DEPRESYONDAN KURTULMANIN YOLLARI



Uyku düzeninizi korumaya çalışın.

Sağlıklı ve dengeli beslenin, karbonhidrat ve şeker tüketimini kontrol altında tutun.

Sosyal yaşama, planlı şekilde zaman ayırın.

Depresyonda olan kişilerle mümkün olduğunca zaman geçirmemeye çalışın. Depresyondaki kişilerle birlikte zaman geçirmek, sizin de depresyona girme olasılığınızı artırabilir.

Bol ışık alan yerlerde bulunmaya özen gösterin.

Evinizde ve çalışma ortamınızda perdeleri mümkün olduğunca açık tutun.

Egzersiz yapın. Çünkü doğru şekilde yapıldığında egzersiz, en kuvvetli ve yan etkisiz antidepresanlardan biri.