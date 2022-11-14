14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kış depresyonundan nasıl kurtulunur?

Kış geldi çattı ve depresyonlar arttı. Peki, bu tür depresyonlardan nasıl kurtulabiliriz?

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:40
Takip Et
Kış depresyonundan nasıl kurtulunur?
+
Aa
-

Kış mevsiminin yaşandığı bu dönemlerde bedeniniz ve ruhunuz kendini soğuyan havaya adapte etmeye çalışmakta zorlanabiliyor. O durum da sıklıkla depresyonu tetikliyor. Buna en büyük neden güneş ışınlarının azalması…

Bugünlerde azalan güneş ışığı nedeniyle kendinizi mutsuz ve depresif hissediyorsanız, kış depresyonu yaşıyorsunuz. Peki, belirtileri neler? İşte yanıtı:

Dikkat bozukluğu, dalgınlık
Daha çok uyuma ihtiyacı, uyku süresinde artış
Günün çoğunluğunda çökkün ruh hali
Günlük aktivitelerde ilgi kaybı
Enerji azlığı ve çabuk yorulma
İştahta artış, karbonhidratlı yiyecekler tüketme isteği

DEPRESYONDAN KURTULMANIN YOLLARI

Uyku düzeninizi korumaya çalışın.
Sağlıklı ve dengeli beslenin, karbonhidrat ve şeker tüketimini kontrol altında tutun.
Sosyal yaşama, planlı şekilde zaman ayırın.
Depresyonda olan kişilerle mümkün olduğunca zaman geçirmemeye çalışın. Depresyondaki kişilerle birlikte zaman geçirmek, sizin de depresyona girme olasılığınızı artırabilir.
Bol ışık alan yerlerde bulunmaya özen gösterin.

Evinizde ve çalışma ortamınızda perdeleri mümkün olduğunca açık tutun.

Egzersiz yapın. Çünkü doğru şekilde yapıldığında egzersiz, en kuvvetli ve yan etkisiz antidepresanlardan biri.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Zirveyi gören gözlerine inanamadı
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
2
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Bakan Bilgin’den SGK'de 'yolsuzluk’ itirafı: Rakam 1 milyar civarında
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
3
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
4
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
5
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
7
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Turşu hangi hastalıkları tetikler
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿Bir daha kabuğunu çöpe atmak mı!
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿İşte akciğer kalkanı besinler
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
﻿Adet düzensizliği kanser habercisi olabilir mi?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.