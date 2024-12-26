Kış diyetinde bağışıklığı zayıflatmamak için dikkat edilmesi gerekenler... Uzmanlardan öneriler

Kış mevsimi, metabolizma hızının yavaşladığı ve bağışıklık sisteminin zayıfladığı bir dönem. Bu dönemde fazla kilolardan kurtulmak isteyen bireyler, diyet yaparken bağışıklık sistemine zarar vermemek için dikkatli olmalı.

KIŞ AYLARINDA KİLO VERİRKEN BAĞIŞIKLIĞINIZI NASIL KORURSUNUZ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Aylin Yılmaz, kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemenin önemine dikkat çekti:

“Kışın kilo vermek isteyen kişiler, düşük kalorili diyetlerle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere de odaklanmalıdır. Kışın vitamin ve mineral ihtiyacı artar, bu yüzden dengeli bir diyet, bağışıklığı desteklemek için şarttır. Aksi takdirde, vücut yeterli besinleri alamaz ve hastalıklara daha yatkın hale gelir.”

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN HANGİ BESİNLER ÖNEMLİ?

Bağışıklık sistemini desteklemek için en önemli besinler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengin gıdalar.

İç Hastalıkları Uzman Dr. Selin Kocaman, bağışıklığı artıran gıdalara şu şekilde değindi:

“Kış aylarında C vitamini, D vitamini, çinko ve probiyotikler gibi bağışıklığı güçlendiren besinler ön planda olmalıdır. Portakal, mandalina, kivi gibi C vitamini bakımından zengin meyveler, vücuda enerji verirken bağışıklığı da güçlendirir. Ayrıca, probiyotik içeren yoğurt, kefir gibi besinler sindirim sistemini düzenler ve bağışıklığı artırır.”

Prof. Dr. Aylin Yılmaz, bağışıklık için önemli olan diğer bir besin kaynağının da D vitamini olduğunu belirtti:

“D vitamini, özellikle kış aylarında güneş ışığından yeterince yararlanılamadığı için eksik olabilir. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu yüzden, D vitamini açısından zengin somon, ton balığı, yumurta ve süt ürünleri gibi gıdalar diyetlere eklenmelidir.”

KIŞ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALARI

Kışın kilo verirken vücudun enerjisini kaybetmemesi ve bağışıklık sisteminin güçsüzleşmemesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaların olduğu bildirildi:

1. Yavaş ve Dengeli Kilo Verme: Hızlı kilo verme, vücudun besin kaynaklarını hızla tüketmesine neden olabilir. Bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açar.

Diyabet ve Obezite Uzmanı Dr. Hüseyin Akın, yavaş kilo vermenin önemine dikkat çekti:

“Kilo verme süreci, yavaş ve dengeli olmalıdır. Haftada 0.5-1 kg kaybı, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir sonuç sağlar. Diyet sırasında vücuda yeterli besin alınması gerekir.”

2. Yeterli Protein Alımı: Protein, kas kütlesini korumak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemli.

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Hakan Özdemir, protein alımının önemini vurguladı:

“Kilo verirken kas kaybı yaşamamak için yeterli miktarda protein almak gereklidir. Tavuk, balık, kırmızı et, baklagiller ve süt ürünleri, protein açısından zengin gıdalardır.”

3. Sıvı Tüketimi: Kışın soğuk havalar nedeniyle su içmeyi unutmak yaygın bir hatadır. Ancak, yeterli sıvı alımı, metabolizmanın düzgün çalışması ve bağışıklığın korunması için şarttır.

Beslenme Uzmanı Dr. Elif Yıldız, sıvı alımının önemine dikkat çekti:

“Kışın, sıcak içecekler ve bitki çayları gibi sıvılar tercih edilebilir. Vücuda yeterli su alımı, hem metabolizmayı hızlandırır hem de cildin kurumasını engeller.”

4. Lifli Gıdalar: Kışın sindirim sistemi yavaşlayabilir, bu yüzden lifli gıdalar tüketmek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Prof. Dr. Aylin Yılmaz, lifli gıdaların önemini şu şekilde açıkladı:

“Lifli gıdalar, özellikle sebzeler ve tam tahıllar, sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi sağlar. Bu da diyetin daha sürdürülebilir olmasına yardımcı olur.”

5. Sağlıklı Yağlar: Omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini destekler ve vücudu iltihaplanmalara karşı korur.

Dr. Selin Kocaman, sağlıklı yağların diyetlerdeki yerini vurguladı:

“Omega-3 yağ asitleri, özellikle somon, ceviz ve chia tohumu gibi besinlerde bulunur. Bu yağlar, hem kalp sağlığını korur hem de bağışıklığı güçlendirir.”

KIŞ DİYETİYLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

Kış aylarında kilo verirken bağışıklık sistemini desteklemek için yapılacaklar şunlar:

- C vitamini alımını artırmak: Kivi, portakal, mandalina gibi meyvelerle bağışıklığı güçlendirin.

- D vitamini eksikliğini gidermek: Güneş ışığına yeterince maruz kalamadığınız için, D vitamini açısından zengin gıdaları tercih edin.

- Probiyotikler kullanmak: Yoğurt, kefir gibi probiyotikler, sindirim sistemini güçlendirir ve bağışıklığı artırır.

- Yavaş kilo vermek: Hızlı kilo vermek yerine, sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vermeye odaklanın.

KIŞ DİYETİ, BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖNEMLİDİR

Kış mevsiminde kilo vermek, sağlıklı bir şekilde yapılmalı. Diyet sırasında bağışıklık sistemini zayıflatmamak için doğru besinlerin tüketilmesi çok önemli.

C vitamini, D vitamini, probiyotikler ve sağlıklı yağlar, bağışıklığı güçlendirir ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır. Bu nedenle, kış diyetine başlarken, sağlıklı ve dengeli bir yaklaşım benimsemek, hem kilo vermek hem de bağışıklığı güçlendirmek için en doğru yol olacağı bildirildi.