Kış geldi araç sahipleri lastikçilerin kapısını çaldı

Sürücüler ise soluğu lastikçilerde aldı. Yerli şirket ise bu yoğunluk karşısında zorlanan lastikçiler için bulut tabanlı bir yazılım çözümü geliştirerek servislerin stok, satış ve depo yönetimini hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlıyor.

Türkiye’de kış lastiği uygulaması zorunluluğu, 28 milyon 183 bin 745’e ulaşan araç sayısının % 21,7'sini oluşturan otobüs, kamyon, minibüs, kamyonetleri kapsıyor. Hem sürücülerin hem de yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kış lastiği uygulamasının yılın belli dönemlerinde sektörde yoğunluğa sebep olduğunu belirten Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna, “Geliştirdiğimiz bulut tabanlı yazılımla işletmelerin tüm süreçlerini hızlı ve hatasız yürütmesini sağlıyoruz" dedi.

Kayhan Akartuna, "Geliştirdiğimiz yazılım müşteri memnuniyetini önemseyen ve verimliliklerini artırmak isteyen şirketlere ayrıcalık kazandırıyor. İşletmeler, herhangi bir cihazdan ya da yerden sisteme erişerek tüm süreçlerini kolaylıkla yönetebiliyor. İş emri açma, lastik depolama, filo müşterilerini, cari hesap ve tedarikçileri yönetme gibi önemli işlemleri basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor” şeklinde konuştu.

Barkod okuyucu ile stoklar tek tıkla güncellenebiliyor

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sektöre özel olarak geliştirilmiş bir iş yönetim aracı olan sistemlerinin depolama, satış ve sonrası tüm işlem adımlarının takibi için hazırlandığının altını çizen Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna, "Müşteri verileri ve araç bilgileri, sisteme kaydedildikten sonra iş emri oluşturma süreci oldukça hızlı ilerliyor. Süreç tamamlandığında, iş emirleri istenirse tek bir tıklamayla e-faturaya dönüştürülebiliyor. Böylece işletmeler hem zamandan tasarruf ediyor hem de hata olasılığını en aza indiriyor. Ayrıca, kullanıcılar müşteriye satılmış olan ürünlerin stoktan düşülmesinde ve kârlılık analizlerinde temel veri kaynağı olarak kullanılan tüm iş emirlerini de raporlayabiliyor. Bu sayede, finansal süreçlerini güçlendirirken müşteri memnuniyetini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Üretim yıllarına göre barkod okuyucu ile stok takibi yapabilmenin sadece kendilerine ait programa özel bir husus olduğunu söyleyen Kayhan Akartuna, şu bilgileri paylaştı: “Lastik sektörünün iyi tanıyan ve dinamiklerini bilen bir ekip olarak, yazılımımızı buna göre tasarladık. Böylece, herbir stok süreci, barkod basma maliyeti, iş ve insan gücü de sıfırlanarak barkodlara göre yönetilebiliyor. Barkod okuyucu ile depo saymak, sayım raporu almak ve farklarını anında raporlayarak istendiğinde stokları tek bir tıklama ile güncellemek de mümkün oluyor.”

“Depolama çözümleri, etkili hizmet sunmayı sağlıyor”

Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna, “İşletmeler, yazılımımızla depolama operasyonlarında da yaşadığı zorlukları en aza indirmek için lastiğin rafından, bölümüne, diş derinliğine, özelliklerine ve genel durumuna kadar tüm önemli bilgileri kaydedebiliyor. Böylece, süresi geçmiş veya belirli bir diş derinliğinin altındaki lastikler kolayca belirlenebiliyor. Kayıt sistemi, işletmelere profesyonel bir hizmet sunma imkanı tanırken, sektörde rekabet gücü kazandırıyor. Lastik saklama sürecini sadece bir depolama işlemi olmaktan çıkarıp işletmelerin güvenli ve etkili bir hizmet modeline dönüştürüyor” dedi.

“İş süreçleri, tek bir yazılımdan takip ediliyor”

“Sistemimizle işletmeleri B2B müşterileri için de destekliyoruz. Sipariş süreçlerindeki tüm adımlarını müşterilerine SMS ve e-posta yoluyla anlık olarak bildirmelerine, iletişimlerini kuvvetlendirmelerine olanak tanıyoruz” diyen Lastsis Kurucu Ortağı Kayhan Akartuna sözlerine şöyle sonlandırdı: “Geliştirdiğimiz sistemdeki temel gayemiz işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak. Kullanıcılar uçtan uca çözümlerimizle stok, satış, depo yönetimi gibi adımlarını hızlı ve hatasız bir şekilde yürütüyor. Sistemi incelemek isteyenler, web sitemizden 14 günlük deneme aboneliği alarak deneyebiliyor”