Kış günü depremzedelerin elektriğini kestiler

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezinin elektrik borcunu AFAD’ın ödemediği için kesildiği iddia edildi.

Elektrik kesintisini protesto edilirken Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan Hizam Hasırcı, “Bu yapılan ne hukuka ne de insanlığa yakışır, kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

210 AİLE KARANLIKTA KALDI

Konteyner kenti ziyaret eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı, burada 210 ailenin yaşadığını, ısınmaktan yemek yapmaya kadar tüm ihtiyaçların elektrikle sağlandığını belirtirken “Aldığımız bilgiye göre AFAD tarafından elektriklerin ödenmemesinden dolayı bütün konteyner kentin elektrikleri kesilmiştir. Öğretmenlere reva görülen bu zulmü asla kabul etmiyoruz. Lafa gelince öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bahseden yetkililer öğretmene bir elektriği çok görüyor. Bunu asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

'İLÇE MİLLİ EĞİTİM, TOPU AFAD’A ATTI'

Elektriğin açılmaması durumunda ciddi eylemler yapacaklarını tüm kamuoyuna ilan ettiklerini söyleyen Hasırcı, Toroslar Elektriğin kimseye tebligat göndermeden elektrik kesmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ayrıca bu durumun insanlığa da hukuka da yakışmadığının vurgulayan Hasırcı, konuyla ilgili İlçe Milli Eğitim’i aradığını fakat Milli Eğitim’in sorunu çözmek yerine topu AFAD’a attığını ifade etti.

'BUGÜN HAVA ÇOK SOĞUK'

Konteyner kentte yaşayan öğretmenlerden Ahmet Gültekin olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yedi ay önce sayaç takılmasından bahsedildiğini fakat durdurulduğunu söyledi. Torosların sayaç takılmasına dair hiçbir tebligat göndermediğini de belirten Gültekin, “Saat 14.00’ten beri elektrik kesik. Bugün hava çok soğuk. Isınma, yemek her şey elektrikle oluyor. Liseye, ilkokula giden çocuklar var. Biz buralıyız bir akrabamıza gideriz. İzmir’den, Kocaeli’nden yeni atanan öğretmenler kalıyor burada. Gidecek yerleri de yok. Öğleden beri saatlerdir öğretmenler polar battaniyeyle oturuyor” dedi.

ELEKTRİK GEÇİCİ OLARAK GERİ VERİLDİ

Protesto ve açıklamanın ardından konteyner kentte elektrik geldi. Saat 20.30 sularında çarşamba gününe kadar sayaç takma şartıyla geçici olarak elektrik verildi.