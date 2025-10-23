Harvard ve Mayo Clinic gibi saygın kuruluşlar, bu iki balığın düzenli tüketiminin soğuk algınlığı ve grip riskini azaltabileceğine dikkat çekti.

Soğuk kış aylarında artış gösteren enfeksiyonlara ve mevsimsel hastalıklara karşı beslenme düzeninde yapılacak küçük değişikliklerin büyük fark oluşturabileceğini ortaya çıktı.

Uluslararası bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, özellikle iki yağlı balık türü olan Somon ve Uskumru'nun bağışıklık sistemini güçlendirmede adeta bir 'kalkan' vazifesi üstlendiğini ortaya koydu.

SOMON VE USKUMRU: OMEGA-3 VE D VİTAMİNİ KAYNAĞI

Bilim insanları, bu iki balığın içerdiği yüksek düzeydeki uzun zincirli Omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) ve D vitamini içeriğine vurgu yaptı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Joanna Smith, "Omega-3 yağ asitlerinin, vücuttaki kronik iltihaplanmayı azalttığına dair güçlü kanıtlar mevcut" ifade etti.

Dr. Smith, iltihaplanmanın azalmasının ise bağışıklık sisteminin patojenlere karşı daha etkili hareket etmesine olanak sağladığını belirtti. Özellikle soğuk algınlığı ve gribe yol açan virüslerle mücadelede bu anti-inflamatuvar etkinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Mayo Clinic'ten Kardiyoloji Uzmanı Dr. David S. Johnson ise, balıkların sağladığı D vitamininin önemine dikkat çekti.

Dr. Johnson, "Kış aylarında güneş ışığının azalmasıyla D vitamini eksikliği yaygın bir sorun haline geldi ve bilimsel çalışmalar D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi" dedi.

Düzenli somon veya uskumru tüketiminin, bu kritik vitaminin takviyesinde doğal bir yol oluşturduğunu sözlerine ekledi.

BİLİMSEL VERİLER SOĞUK ALGINLIĞI RİSKİNİ İŞARET ETTİ

Britanya İnsan Beslenmesi Enstitüsü'nde gerçekleştirilen bir araştırma, Omega-3 yağ asitlerinin akyuvarların bir türü olan fagositer hücrelerin aktivitesini artırdığını ve bu hücrelerin bakteri ve virüsleri 'yutarak' enfeksiyonla savaştığını ortaya koydu.

Uzmanlar, haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketiminin, bağışıklık yanıtını destekleyerek hastalıklara yakalanma riskini belirgin şekilde azalttığını vurguladı.

Uluslararası Sağlık Enstitüleri (NIH) Besin Takviyeleri Ofisi'nden beslenme bilimci Dr. Elena Rodriguez, bu balıkların sadece kalbi değil, aynı zamanda genel bağışıklık sağlığını da desteklediğini aktardı.

Dr. Rodriguez, "Somon ve uskumru, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendiren hayati besinleri toplu olarak sundu" ifadelerini kullandı ve özellikle grip ve soğuk algınlığı mevsimi boyunca bu balıkların menülerden eksik edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.