'Kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet’ Sinan Ateş’in eşinden MHP’li Büyükataman’a tepki

Ankara’da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin yankıları devam ediyor. Ateş’in Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmadan önce 16 yıl boyunca danışmanlığını yaptığı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında saf ettiği sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, Sinan Ateş cinayetine ilişkin "Yargıya intikal etmiş bir cinayet" ifadesini kullanan Büyükataman, "Yargıya intikal etmiş bir cinayet davasında partimizin ve Ülkü Ocakları’nın suçlanması, hatta dahilde ve hariçte Ülkü Ocakları’na suç örgütü gölgesi düşürmek için kolları sıvayan ajan ve provokatörlerin sırtının sıvazlanması tesadüf değildir. Hepsini biliyoruz, hepsini takip ediyoruz, verilmeyecek bir hesabımızın olmadığını cümle alemle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"KIZLARIMIN GÖZYAŞLARINA KIS KIS GÜLDÜĞÜN BİR SİYASİ CİNAYET"

Ayşe Ateş, Büyükataman’ın söz konusu paylaşımını sert bir dille eleştirerek, cinayetin siyasi olduğunun altını çizdi.

"Ey İsmet Büyükataman! Ey makam sahibi muhterem kişi! İnsandan vefa dilenen bu yüzyılın, Koltuğuyla insanlığını çiğneyen hiçi. Yaptığın paylaşım izaha muhtaç. Gel, düzeltelim.” ifadelerini kaydeden Ayşe Ateş, “Yargıya intikal etmiş bir cinayet davası değil. "Evladım" dediğin insanın -öldürüleceğini bildiğin hâlde- canice öldürülmesini önlemek için hiçbir girişimde bulunmadığın, sokak ortasında katledilmesini çekirdek çitleyerek izlediğin, katledildikten sonra, sana "dede" diyen kızlarımın gözyaşlarına kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet.” ifadeleriyle Büyükataman’a yanıt verdi.

Ateş, yaptığı paylaşımda, bu siyasi cinayetin tutuklularının ve cinayet şüphelisi sıfatıyla hakkında soruşturma yürütülenlerin büyük bir çoğunluğunun Ülkü Ocakları ve MHP mensubu olduğunu vurguladı ve sözlerini “Dedim ya: Paylaşımın izaha muhtaç. Görünen o ki varlığın da insanlığa muhtaç." ifadeleriyle noktaladı.