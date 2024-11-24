Kış lastiği takmayan sürücüler yollarda kaldı

Kaynak: İHA
Kış lastiği takmayan sürücüler yollarda kaldı

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı.

Kar yağışının etkili olduğu Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gitmek isteyen vatandaşlar yolda kaldı. Kış lastiği takmayan sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.

Bolu'da öğle saatlerinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı akşamüzeri tüm kentte etkili oldu. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de Gölcük Tabiat Parkı yolu oldu. Kar kalınlığının yeşil alanlarda 10 santimetreye kadar ulaştığı bölgede sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kış lastiği takmayan araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kaldı. Vatandaşların ve oto kurtarıcıların yardımıyla onlarca araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

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