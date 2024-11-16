Kış lastiği takmayanlara ceza

Samsun Valiliği, kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 4 bin 69 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağını belirtti.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi uyarınca Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunlu. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirleniyor.

Bu çerçevede Samsun Valiliği, il sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın "1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan" tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirdi. Konu hakkında Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanmaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den; kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 4 bin 69 Türk Lirası İdari Para Cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.