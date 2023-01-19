Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaz okulları projesinin ardından bu yarıyıl tatilinde de kış okullarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kış okulları projesi öğrencilerin Şubat tatillerini değerlendirmeye yönelik olacak. Peki, Kış okulları nedir? Millî Eğitim Bakanlığı kış okullarını ne zaman açacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez kış okulları da açacak. Yarıyıl tatilinde uygulanacak olan kış okulları uygulaması ücretsiz olacak. Peki, Millî Eğitim Bakanlığı kış okullarını ne zaman açacak?

KIŞ OKULLARI NEDİR?

Kış okulları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılacak olan ücretsiz kurslardır. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirecekleri bu kurslarda bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında ders verilecek.

Öğrenciler bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yarıyıl tatilinde açılacak İngilizce ve matematik kursları için dijital ortamda yayınlanmak üzere öğrenci etkinlik materyalleri de hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dijital eğitim materyallerini, karnelerin verileceği 20 Ocak Cuma itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yarıyıl tatilinde düzenlenecek lise kademesine yönelik kurslarda, yenilikçi yaklaşımlar içeren yeni matematik programını da ilk kez hazırladı. Programda, öğrencilerin şifre bilimden veri analizine, geometri dünyasının keşfinden küresel problemler karşısında çözüm yolları üretebilecekleri etkinliklere kadar çeşitli alanlara yer verildi. Bu kapsamda öğrenciler, şifre biliminin temellerini öğrenecekleri etkinliklerle kendi şifre algoritmalarını oluşturacak.

KIŞ OKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açılacak olan kış okulları 21 Ocak’ta başlayacak olup 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.