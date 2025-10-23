Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde deforme olan yolları yenileyerek asfalt serim işlemlerini tamamlıyor.

Yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışmaları tamamlanan yollar da asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yetkililer, çalışmaların hem trafik akışını rahatlatacağını hem de mahallelerin görünümünü iyileştireceğini belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için yatırımların devam ettiğini ifade etti.

Başkan Geçit, "Amacımız ilçemizin her mahallesinde ulaşımı kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın günlük hayatını daha rahat hale getirmektir. Hizmeti merkezden en uzak mahalleye kadar eşit şekilde ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.