Kış ortasında eşini ve kızını pijamalarla sokağa atan doçent babadan skandal sözler

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Ü.Y. ile 14 yıl önce evlenen Rus asıllı Türk vatandaşı Hanna Y. (43), iddiaya göre şiddetli geçimsizlik sebebiyle sık sık tartışma yaşadı.

Ü.Y., 2 ay önce çıkan bir tartışmanın ardından evi terk etti. Bunun üzerine boşanma davası açan Hanna Y., ikiz kızları E. ve H. (11) ile Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki dairelerine taşındı.

'EVİ TAHLİYE EDİN' DEDİLER

Bugün öğle saatlerinde gelen icra memurları Hanna Y.'ye, eşi Ü.Y.’nin evi sattığını ve evin tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Asansörlü taşımacılık firması yardımıyla eşyalar evin bahçesine çıkarılırken, ikiz kızları ve Hanna Y. evden çıkarıldı.

ÜZERİNDE PİLAMAYLA SOKAĞA ATILDI

Üzerlerinde pijamalarla eşyaların yanında kala kalan gözyaşı döken anne ve kızları, gidecekleri yerlerinin olmadığını, soğuk havada ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti.

BABANIN SÖZLERİ KAN DONDURDU

İkizlerden H.Y., "Babamı aradım, yalvardım. 'Yapma' dedim. Ancak o bana 'Sokakta kalın, bana ne' dedi. Bizi terk etti ve annem de çalışmıyor. Zor durumda kaldık" diye açıkladı.

"ANNEMİ ÇOK KÖTÜ DÖVDÜ"

E.Y. ise okullarının başlayacağını söyledi. Evdeki doğalgaz dahil ne varsa babası Ü.Y.'nin kapattırdığını belirten E.Y., "Önceleri çok güzel bir aileydik. Bir gün babam, annemi çok kötü dövdü. Annem de polise şikayet etti, babam da hayatı boyunca bize kötülük edeceğini söyledi" diye anlattı.

Komşularının teselli etmeye çalıştığı Hanna Y. ve kızlarına Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, geçici sığınma yeri bulmak için adım attı.

BABA AÇIKLAMA YAPMADI

Doç. Dr. Ü.Y. ise konuya ilişkin konuşmak istemedi.