Ağaca asılan elbiseler ilginç görüntüler oluşturdu

Eskişehir'de kış aylarını yaşadığımız bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Birkaç gündür özellikle öğlen saatlerinde 10 dereceye kadar yükselen sıcak ve güneşli hava adeta sonbahar mevsimini hissettiriyor. Bunu fırsat bilen vatandaşlar ve çocuklar kendilerini dışarıya atarken, bir vatandaşın ise yıkamış olduğu çamaşırları bahçede bir ağaç dalına sererek kurutmaya çalışması ise dikkat çekti. Ağacın her bir bölümüne astığı kıyafetlerin yaz mevsimi gibi sıcak havada kurutmayı amaçlayan vatandaş, yaptığı bu hareketle yoldan geçenleri hayrete düşürdü.