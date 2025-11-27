Merkezde koruma altında bulunan ayılar, sonbaharın ılık havasında suya girerek adeta keyif banyosu yaptı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, ayıların neşeli halleri dikkat çekti. İzleyenlere tebessüm ettiren karelerde ayıların suya girip oynadığı, güneşin altında dinlendiği anlar yer aldı.

Yetkililer, ayıların kış uykusuna hazırlanırken enerji depoladığını ve bu tür davranışların doğal yaşam döngüsünün bir parçası olduğunu belirtti. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, doğaseverler paylaşımlara yoğun beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.