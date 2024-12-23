Kış uykusunu unutan ayı ormanda görüntülendi

Kaynak: İHA
Kış uykusunu unutan ayı ormanda görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayıyı fotokapanla görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü kış uykusuna yatmayan ayı ile diğer canlılar fotokapanla görüntüledi.

ayi1.jpgDoğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir yanında ki ormanlara fotokapanlar yerleştirdi. Böylelikle doğa canlılarını korumak isteyen müdürlük, bir yandan da yaşam alanlarını görüntülüyor. Bu çerçevede Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından bölgede kış uykusuna yatamayan bir ayıyı görüntüledi. Orman içinde yollarda yürüyen ayının yanı sıra vaşak ve kurtları da görüntüledi.

ayii.jpg Sosyal medyada yapılan paylaşımda ise "Dikkat! Koca ayı kış uykusunu bırakmış, sabah yürüyüşünde. Yaban hayatının sakinleri iş başında. Genç vaşak doğanın huzuru eşliğinde meditasyonda, kurtlar ise arazi keşfinde ve macera peşinde. Fotokapanlarımızla bu muhteşem anları yakalamaya devam ediyoruz. Doğa her an sürprizlerle dolu" ifadelerine yer verdi.

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