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Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz. Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor

Sonbahar mevsiminde hastalıkların kapımızı çalmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin de önemi arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin detayı haberimizde…

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:44
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Kış ve Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendiren besinler. Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz. Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor.

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz. Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor
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Çetin bir kış mevsimi bizi beklerken sonbahar gelir gelmez hastalıkların kapımızı çalması korkuttu. Grip, soğuk algınlığı derken bu listeye bir de Covid-19 eklenmesi bağışıklığın önemini artırdı.  Sağlıklı beslenmenin yanı sıra vitamin ve mineral desteklerini de eksik etmemenizin gerektiği vurgulandı.

İşte bağışıklık sistemini güçlü tutmak için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken besinler…

SAĞLIKLI PROTEİNLER 

Yapılan incelemeye göre, beyaz kan hücreleri de dâhil olmak üzere belirli bağışıklık hücresi türleri çinko olmadan işlev göremediği vurgulandı. Kümes hayvanları, deniz ürünleri, sığır eti ve kuzu eti gibi etlerde bol miktarda bulunan çinkonun, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ette bulunan proteinle birlikte çalıştığı ifade edildi.

BİTTER ÇİKOLATA 

Bitter çikolatada antikorları güçlendiren ve hastalığı önlemeye yardımcı olan magnezyumun olacağı bildirildi. Bol miktarda vitamin ve mineral bağışıklık fonksiyonunda rol oynadığı vurgulandı. Bağışıklık sisteminiz, virüsler gibi istilacıları püskürtmek için birlikte çalışan antikorlar, lenfositler ve makrofajlar gibi proteinler de dâhil olmak üzere çok sayıda bileşenden oluştuğu bildirildi. Uzmanlar, magnezyumun bu protein türlerinin her birinin işleyişini geliştirerek önemli bir rol oynadığını ifade edildi.

DENİZ ÜRÜNLERİ 

Somon, sardalye, ringa balığı ve uskumru gibi bazı balık türlerinde bulunan omega-3 yağ asitlerinin bağışıklık hücrelerinin işleyişini geliştirdiği biliniyor.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler tüm bağışıklığı güçlendiren E Vitamini, Selenyum ve Magnezyum doluluğu bildirildi.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER 

Araştırmalar, vücuttaki sağlıklı antioksidanlar ve serbest radikaller olarak adlandırılan zararlı maddeler arasında bir dengesizlik olduğunda oksidatif stres meydana geldiğini gösteriyor. Bir çalışma, oksidatif stresin inme, kanser ve diyabet dahil olmak üzere çeşitli sağlık durumlarının riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu öne sürüyor. Uzmanlar, C vitamininin vücudun oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olabileceğini ve bunun da bağışıklık fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabileceğini ifade etti. 

YOĞURT

Yoğurt, bağırsak sağlığını destekleyen iyi bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin büyük bir bölümünün aslında gastrointestinal sistemde olduğunu belirtiyor.

SARIMSAK VE SOĞAN

Soğanlar, histamin tepkisini düzenlemeye yardımcı olabilecek ve antiviral özellikler içeren quercetin adlı bir maddeye sahiptir. Sarımsağın kendine özgü kokusunu kükürt bileşiklerinden aldığını ve aromayı sevseniz de sevmeseniz de sağlığınıza ve bağışıklık tepkinize koruyucu faydalar sunuyor. Bunun nedeni, sarımsak ezildiğinde veya doğrandığında, önceki araştırmaların antiviral ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle vurguladığı allisin üretir.

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behsat ç.
3.11.2022 10:06
zaten doktor yüzü göremiyoruz 182 randevu vermiyor.  
 
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