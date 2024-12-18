Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

Kısa bir izin

Bir süreliğine izne ayrılıyorum. 30 Aralık Pazartesi günü bu köşede tekrar görüşmek üzere.

Yazarın Diğer Yazıları
SON YAZILAR