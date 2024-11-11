"Kısa filmin uzun yolculuğu" gösterim ve söyleşisi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından bu sene ikincisi düzenlenen "Kısa Filmin Uzun Yolculuğu 2" film gösterimi ve söyleşi etkinliği gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun katılımıyla Üskübü Yerleşkesi Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde 4. Esenler Film Festivali finalist filmlerinin izleyiciyle buluştuğu etkinliğin ilk oturumunda; Melih Aslan'ın "Paket', İlayda İşeri'nin "Oyunbozan', Özgürcan Uzunyaşa'nın "Cehennem Boş Tüm Şeytanlar Burada', Erinç Durlanık'ın "Satışçının Bir Günü" ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Arş. Gör. Korhan Topcu'nun "Gözlerin" adlı kısa filmleri gösterildi.

Etkinliğin ikinci oturumunda ise, farklı anlatım tarzları ve temalarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan filmlerin yönetmenleriyle söyleşi yapıldı. Arş. Gör. Topcu'nun yönetimini gerçekleştirdiği söyleşide, yönetmen Özgürcan Uzunyaşa ve Erinç Durlanık, kısa film yapım ve yönetim süreçleri hakkında bilgilerini paylaştı.

Yönetmen Özgürcan Uzunyaşa, filminde tercih ettiği kurgu yapısının hikayeye katkısından ve izleyici üzerinde bıraktığı etkiden bahsetti. Filminin toplumsal bir meseleyi nasıl ele aldığını açıklayarak, bu temayı ele alış sürecini detaylandırdı. Ayrıca, film ekibini oluşturma sürecini nasıl yönettiğinden de söz etti.

Etkinlikte söz alan Yönetmen Erinç Durlanık ise filmiyle ilgili söyleşisinde, kısıtlı bütçe şartlarında bir filmi hayata geçirme sürecinden bahsetti. Filmdeki karakterin oluşum sürecine dair de bilgiler veren yönetmen, karakterlerin gerçekçi bir şekilde yansıtılabilmesi için diyalogların önemine dikkat çekti. Durlanık, söyleşide senaryo fikrinin ortaya çıkış sürecinden bahsederken, günlük hayatın sıradan ama derin mücadelelerinden esinlendiğini belirtti.

Etkinliğin soru-cevap bölümünde ise öğrenciler, film yapım sürecinin çeşitli aşamaları hakkında merak ettiklerini sormanın yanı sıra, süreçte karşılaşılan zorluklara dair daha derinlemesine bilgiler edinme fırsatı buldu. Özellikle senaryo geliştirme, karakter oluşturma, düşük bütçeli bir projeyi yönetme gibi konular üzerinde yoğunlaşan sorular, yönetmenlerin deneyimlerinden faydalanmak isteyen katılımcılara ışık tuttu. Yönetmenler, bu zorlukları nasıl aştıklarını ve sınırlı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullandıklarını paylaşarak öğrencilere pratik tavsiyelerde bulundu.