Kısa vadeli dış borç stokunda büyük artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, kısa vadeli dış borç stoku artmaya devam etti.

Haziran sonu itibarıyla, 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,2 oranında artışla 162,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,7 oranında artarak 64 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 206,2 milyar dolar oldu.