Kısa vadeli sükûnet uzun vadeli belirsizlik

2025 yılı Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puan artırarak %46 seviyesine yükseltti. Bu hamle, hem enflasyonla mücadele kapsamında hem de döviz rezervlerini koruma amacıyla alınan zorunlu bir karar olarak değerlendiriliyor. Ancak bu faiz artışının yalnızca para politikası değil, aynı zamanda reel ekonomi, yatırım ortamı ve toplumsal refah açısından çok boyutlu etkileri bulunuyor. Bunları ele alırsak;

1. Finansal Piyasaların İlk Tepkisi

Faiz artışı sonrası döviz kurlarında kısa vadeli bir geri çekilme yaşandı. Türk Lirası, özellikle dolar karşısında belirli bir değer kazancı sağladı. Bu durum, carry trade gibi kısa vadeli sermaye hareketlerini Türkiye’ye çekerek, döviz talebini geçici olarak azalttı. Yabancı yatırımcılar, yüksek getiri beklentisiyle kısa vadeli Türk varlıklarına yönelirken, Borsa İstanbul’da sınırlı da olsa pozitif hareketler gözlemlendi.

Ancak bu tepkiler büyük ölçüde geçici ve spekülatif karakter taşıyor. Sürdürülebilir yabancı sermaye girişi, yalnızca yüksek faizle değil; hukuk güvenliği, öngörülebilirlik ve makroekonomik istikrarla mümkün olacaktır.

2. Mevduat Faizlerinde Sert Yükseliş

Bankacılık sektörü, TL cinsinden mevduat toplamak için %50’nin üzerinde brüt faiz oranları sunmaya başladı. Özellikle 1 ila 3 ay vadeli yüksek montanlı mevduatlarda bu oranlar hızla yaygınlaştı. Bu durum kısa vadede TL’ye olan ilgiyi artırsa da, ekonomide “faiz baskılı denge” adı verilen kırılgan bir yapı oluşturuyor.

Yüksek faiz, vatandaşın tasarruf eğilimini artırsa da, reel sektörde yatırım ve üretim motivasyonunu zayıflatıyor. Mevduat faizlerinin bu seviyelere yükselmesi, aynı zamanda kredi faizlerinin de tırmanmasına neden olarak borçlanmayı zorlaştırıyor.

3. Kredi Faizleri ve Tüketici Davranışları

Faiz artışının en doğrudan etkilerinden biri, kredi maliyetlerindeki ciddi artış olarak yansıdı. Tüketici kredilerinde ve kredi kartlarında %60’a varan yıllık faiz oranları gündeme geldi. Bu durum hem bireysel tüketimi hem de işletmelerin finansmana erişimini ciddi şekilde kısıtlıyor.

Tüketici harcamalarında belirgin bir yavaşlama gözleniyor. Özellikle otomotiv, inşaat ve dayanıklı tüketim ürünlerinde talep daralması derinleşiyor. Bu da iç talep odaklı büyüme modelinin zora girmesi anlamına geliyor.

4. Reel Sektör Üzerindeki Baskı

Yüksek faiz ortamı, finansmana erişimi zorlaştırdığı için küçük ve orta ölçekli işletmeleri doğrudan etkiliyor. İşletme sermayesi ihtiyacı olan firmalar, ya üretimlerini kısmak zorunda kalıyor ya da fiyatlarına ciddi zamlar yaparak enflasyonist baskıyı artırıyor. Bu durum, istihdam piyasasında da daralmaya yol açabilir.

Özellikle inşaat sektörü, faiz artışından en olumsuz etkilenen alanların başında geliyor. Konut kredisi faizlerinin %3’ün üzerine çıkmasıyla birlikte satışlar durma noktasına geldi. Gayrimenkul sektöründe reel fiyat düşüşleri dikkat çekerken, yeni yatırımlar büyük oranda askıya alınmış durumda.

5. Dolarizasyon Riski Azalsa da Kalıcı Çözüm Değil

Faiz artışı ile birlikte döviz tevdiat hesaplarında (DTH) sınırlı da olsa çözülmeler yaşandı. Ancak bu çözülme yapısal değil, tamamen faiz farkından kaynaklanan geçici bir eğilim olarak okunmalı. TL’ye dönüşün kalıcı olabilmesi için enflasyonun düşmesi, kur istikrarı sağlanması ve ekonomik güven ortamının yeniden inşa edilmesi gerekiyor.

Aksi halde, faiz indirimi ya da politik belirsizlik durumlarında tekrar dövize yönelim hızla artabilir. Bu da dolarizasyon sarmalının devam edeceğini gösterir.

6. Enflasyonla Mücadelede Zorunlu Ama Yetersiz Adım

TCMB’nin faiz artışı kararı, enflasyonla mücadele için teknik olarak doğru bir araç olsa da tek başına yeterli değil. Enflasyonun yapısal nedenleri —başta tarımda verimsizlik, enerji maliyetleri, kamu harcamaları disiplinsizliği ve kur oynaklığı— çözülmeden, faiz artışları sadece zaman kazandırabilir.

Faiz artışı, yüksek enflasyonun nedenlerini değil, sonuçlarını baskılamaya yönelik bir adımdır. Bu nedenle yapısal reformlar ve mali disiplinle desteklenmediği sürece, kalıcı bir iyileşme sağlanamayacaktır.

Sonuç olarak, Türkiye’de faiz artışı kısa vadeli finansal istikrarı sağlamak adına zorunlu bir müdahale olarak uygulanmış olsa da, piyasalar açısından geçici bir nefes almayı temsil etmektedir. Uzun vadede yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyonun kontrol altına alınması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yüksek faiz sarmalı hem ekonomik büyümeyi hem de toplumsal refahı uzun vadede ciddi şekilde zedeleyebilir.