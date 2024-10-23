Kışanak 'Belki sesini duyarız' diyerek Öcalan için tarih verdi

Eski DEM Partili Gültan Kışanak, İlke TV’de katıldığı bir programda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "Tecrid kaldırılırsa gelsin, DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlerini değerlendirdi.

Bahçeli'nin çıkışı sonrası Öcalan'ın avukatları harekete geçti

Öcalan'a yakın isimlerden olan Gülten Kışanak bu çağrı için CHP lideri Özel'e de bir gönderme yaparak tarih verdi ve “Ben de el yükselterek çağrıda bulunayım. Belki 29 Ekim Cumhuriyet'in ilan edilişinin yıldönümü vesilesiyle Öcalan'ın sesini duyabiliriz” diye konuştu.

Diğer yandan aynı zamanda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan'a görüş için İmralı'ya gitme izni verildiği iddia edildi.

Öcalan'ın avukatları dün Bahçeli'nin açıklamalarının ardından 43 aydır görüşme izni verilmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için başsavcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yapmıştı.