Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Adana’da Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine insan kaçaklığı yaptığı belirlenen bir çete çökertildi. 3’ü organizatör olmak üzere yabancı uyruklu 9’u kadın toplam 17 kişi 6 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınla yakalandı. Şüpheliler Avrupa gitme hayali olan kişilerden kişi başına 20 bin dolar aldıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Adana merkezli Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 5 Şubat'ta şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle eş zamanlı yapılan operasyonda, bulundukları adreslerde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirilen 9'u kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin, göçmenleri Türkiye'den Avrupa ülkelerine götürmek için kişi başı 20 bin dolar para aldıkları belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (33), eski kocası A.Ç. (37) ve akrabası T.Ç. (41) tutuklanırken, yabancı uyruklu 14 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

Kişi başı 20 bin dolar ödediler! Avrupa hayalleri suya düştü

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