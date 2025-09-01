Kişi başına düşen milli gelir hesaplamasında Suriyeli sığınmacılar da sayılacak

Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye'de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyelilerin kişi başına gelir hesaplamasında dikkate alınmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Bu düzenlemenin geriye doğru tüm yılları kapsayacak şekilde yapılacağını ve kişi başına gelir verilerinin revize edileceğini söyleyen Aktaş, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2024'te 2,9 milyon olan Suriyelinin hesaba katılması 15 bin 463 dolar olan kişi başına geliri yaklaşık 500 dolar aşağı çekecek. Ancak GSYH hesaplamasında tutarı artırma olasılığı bulunan diğer revizyonlar, Suriyelilerden kaynaklanacak düşüşü sınırlayabilir.

TÜİK, yılın ikinci çeyreğine ilişkin GSYH gerçekleşmesini bugün açıklayacak. Zaten şu satırları okuduğunuzda TÜİK’in açıklaması muhtemelen gelmiş (saat 10.00) ve Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte hangi oranda büyüdüğünü öğrenmişsinizdir.

İkinci çeyreğe ilişkin veri tek başına çok da önemli sayılmaz. Rutin bir açıklama bu. Ancak bu açıklamayla birlikte geriye doğru çok köklü bir revizyon yapıldığını göreceğiz.

Bu revizyon kapsamındaki en dikkat çeken düzenleme kişi başına gelirin hesaplanmasındaki değişiklik.

TÜİK, şimdiye kadar kişi başına geliri hesaplarken Türkiye’de bulunan yabancıları, özellikle de sayıca çok fazla olan Suriyelileri hesaba katmamakla eleştiriliyordu.

Şimdi o konudaki eksiklik gideriliyor. Artık kişi başına gelir hesaplamasında Suriyeliler de dikkate alınacak.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 21 Ağustos itibarıyla 2,5 milyon düzeyinde. Bu durumdaki Suriyeli sayısı geçen yıl 2,9 milyondu ve bir azalma eğilimi var.

Yılın ikinci çeyreğindeki sayıyı 2,6-2,7 milyon olarak varsaymak yanlış olmaz. Dolayısıyla Türkiye nüfusu bir anda 2,6-2,7 milyon artmış görünecek ve kişi başına gelir de buna göre gerileyecek."