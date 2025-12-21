Kayseri’de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla ayakları sıcak tutmanın önemli noktalarını paylaştı.

Vücutta soğuğun en fazla hissedildiği bölgelerin ayak ve el parmak uçları olduğunu belirten Uzboyalı, yün taban astarları ile içi elyaflı ayakkabıları tercih ederek ayakların sıcak kalabileceğini söyledi.

Uzboyalı, "27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kışlık ayakkabı olarak vatandaşlarımız deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisinden yapılmış olan ürünleri tavsiye ediyorum. Bunların içerisinde suni deri, yan sanayi, atık plastik tabanlar tercih edilmemeli.

Vücutta en çok soğuk alan yer ayaklar ve her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama vücut ısımızdan kaynaklanıyor. Vücut soğuğu en çok ayak ve el parmaklarından aldığından dolayı vücudumuz üşüyebilir.

Ayaklarımızın üşümemesi için içerisinde yün taban astarları konabilir. Yün taban astarları ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp, vücut ısısını korur. Bu tip astarlar kullanabiliriz" dedi.