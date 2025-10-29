Kış mevsiminin gelişiyle birlikte artan soğuk algınlığı, grip ve viral enfeksiyon riskleri, beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Dünya genelindeki bilim insanları ve beslenme uzmanları, özellikle soğuk aylarda optimal bir bağışıklık tepkisi için doğru ve dengeli beslenmenin temel şart olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, özellikle D, C vitaminleri ve probiyotiklerin düzenli alımının, enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturmada hayati önem taşıdığını ifade etti.

D VİTAMİNİ VE BAĞIRSAK FLORASI VURGUSU

ABD'nin önde gelen beslenme ve bağışıklık sistemi uzmanlarından Dr. Sarah Miller, yürüttüğü geniş kapsamlı çalışmaların sonuçlarını paylaşarak kış aylarında en kritik iki noktanın altını çizdi.

Dr. Miller, yaptığı açıklamada, "Güneş ışığının azalmasıyla vücudumuzun D vitamini üretimi düşerken, bu vitaminin bağışıklık hücrelerinin 'hazır olma' kapasitesini doğrudan etkilediğini bilimsel olarak kanıtladık. Bu dönemde D vitamini takviyesi veya yağlı balık, yumurta gibi zengin besinlerle alımı, bağışıklık sisteminin uyanık kalması için elzemdir" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sisteminin büyük bir kısmının bağırsaklarda yerleştiği bilimsel gerçeğinden yola çıkan uzmanlar, bağırsak florasının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Yayımlanan bir meta-analiz çalışması, probiyotik takviyesi alan bireylerde grip ve soğuk algınlığı sıklığının önemli ölçüde azaldığını gösterdi. İngiliz diyetisyen ve beslenme bilimci Emilia Fish, bu durumu yorumlayarak, "Bağırsak mikrobiyotasındaki sağlıklı denge, tüm immün sistemin temelini oluşturur. Yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar veya probiyotik destekler, bu hayati kalkanı güçlendirmede kritik bir rol üstlenir" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ANTİOKSİDANLAR VE RENKLİ BESİNLERİN GÜCÜ

Araştırmalar, kışın sıkça tüketilen yüksek karbonhidratlı ve basit şeker içeren besinlerin, vücutta enflamasyonu tetikleyebileceğini ve dolayısıyla bağışıklığı zayıflatabileceğini gösterdi. Buna karşılık, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir diyetin, oksidatif stresi azaltarak bağışıklık hücrelerini desteklediği tespit edildi.

Harvard Üniversitesi'nden beslenme uzmanları, özellikle C vitamini ve çinkonun önemini vurguladı.

Narenciyeler, kivi, brokoli ve kırmızı biber gibi C vitamini kaynaklarının, enfeksiyonlarla mücadelede kilit rol oynayan beyaz kan hücrelerinin üretimini teşvik ettiğini belirttiler. Ayrıca çinko, selenyum ve demir gibi eser elementlerin de bağışıklık tepkilerinin her aşaması için gerekli olduğunun altı çizildi.

UZMANLARIN ALTIN KURALLARI

Uzmanlar, kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için şu dört temel kuralın benimsenmesi gerektiğini bildirdi:

Dengeli Makro Beslenme: Basit karbonhidratlar yerine, yulaf ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratları tercih etmenin kan şekerini dengeleyerek bağışıklık üzerindeki olumsuz etkileri azalttığı aktarıldı.

Hidrasyon: Soğuk havada azalan susuzluk hissinin yanıltıcı olduğunu, günde en az 2-2.5 litre su ve bitki çayı tüketiminin vücut sıcaklığını ve toksin atılımını desteklediği kaydedildi.

Anti-enflamatuar Besinler: Zerdeçal, zencefil, omega-3 yağ asitleri (somon, ceviz) ve polifenol zengini nar gibi besinlerin düzenli tüketiminin, vücuttaki kronik iltihabı baskıladığı ve savunma mekanizmasını güçlendirdiği belirtildi.

Uyku ve Stres Yönetimi: Yetersiz uykunun ve kronik stresin, melatonin ve kortizol dengesini bozarak bağışıklık baskılanmasına yol açtığı, bu nedenle düzenli uyku ve stres azaltıcı aktivitelerin beslenme kadar önemli olduğu açıklandı.