Kışın kalp krizi riskine dikkat! İşte kalbinizi koruyacak 10 öneri

Soğuk havanın etkisiyle insan vücudunda çeşitli değişiklikler yaşandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayça Türer Cabbar, kış aylarında kalp sağlığını korumanın önemini vurguladı.

Kalp sağlığını korumak için 10 öneri sunan Doç. Dr. Cabbar, dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kan basıncı takibi, enfeksiyonlardan korunma, stresten uzak durma, uyku düzeni ve tütün ürünlerinden uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayça Türer Cabbar, ısı değişimlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı: “Aşırı soğuk hava koşulları, kalp krizi riskini artıran çeşitli fizyolojik mekanizmaları tetikler. Soğuk hava, vücutta ısı kaybını önlemek için yüzeysel damarların daralmasına yol açar ve deriye giden kan miktarı azalır. Bu durumda vücut ısısı korunsa da damar direncinin artmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olur. Soğuk havalarda kan basıncında görülen yükselme ve ani dalgalanmalar, kalp-damar sistemi üzerinde baskı yaratır. Yüksek tansiyonla birlikte damarların iç yüzeyi zarar göreceği için damar tıkanıklığı veya kalp krizi açısından risk artar. Soğuk, kalbin iş yükünü artırır ve kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak damar tıkanıklığı riskini yükseltir. Kış ayları, fiziksel ve ruhsal stresin arttığı dönemlerdir. Stres, kalp ritmini hızlandırarak sempatik sinir sistemini aktif hale getirir ve kalp krizi riskini artırır.”

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"SOĞUK HAVA KALP HASTALIKLARI OLANLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

Halihazırda kalp rahatsızlığı olanların kalp krizi geçirme olasılığı soğuk havalarda daha da artarken, kalp sorunu olmayanlarda da kardiyovasküler sorunlar ortaya çıkabilir. Cabbar, “Özellikle kalp damar hastalığına yatkınlığı olan, sigara içen ve yeterli sıvı almayan kişilerde kalp ve damar sorunları görülebilir. Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı ve yeterli besin alamayan kişiler de risk altında” dedi.

"KAT KAT GİYİNİN, ŞAPKA VE ELDİVEN KULLANIN"

Soğuk havadan korunmanın önemine değinen Doç. Dr. Cabbar, hava koşullarına uygun kat kat giyinmenin, şapka ve eldiven kullanmanın önemini vurguladı. Evlerde yalıtım ile ısı kaybının azaltılması gerektiğini hatırlattı.

"DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENİN"

Doç. Dr. Cabbar, güçlü bir bağışıklık sistemi ve kalp sağlığını desteklemek için dengeli beslenmenin ve sıvı alımının önemini belirtti. Sebze, meyve ve lif yönünden zengin gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

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"DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN"

Egzersizin fiziksel faydalarının yanı sıra stresle başa çıkmak ve sağlıklı bir kalp için önemli olduğunu belirten Cabbar, haftada en az beş gün, 30 dakika yürüyüş veya hafif egzersiz yapılmasını önerdi.

"İDEAL KİLONUZU KORUYUN"

Kilo kontrolünün kalp sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Cabbar, doğru beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kilo kontrolünün sağlanabileceğini belirtti.

"KAN BASINCINIZI TAKİP EDİN"

Soğuk havanın etkileri, fiziksel aktivitede azalma ve kilo alımının kan basıncını yükseltebileceğini hatırlatan Cabbar, düzenli olarak kan basıncının ölçülmesi gerektiğini söyledi.

"ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN"

Kış aylarında kalp hastalıklarının artmasının bir diğer sebebinin solunum yolu enfeksiyonları olduğunu belirten Cabbar, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

"STRESİNİZİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞIN"

Kış aylarında depresyon ve stresin arttığını belirten Cabbar, stresin kalp krizi ve ritim bozukluklarını tetiklediğini vurguladı.

"UYKU DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİN"

Yeterli uyku almanın kalp sağlığı için vazgeçilmez olduğunu belirten Cabbar, aynı saatte uyuyup uyanmanın önemini vurguladı.

"GEREKTİĞİNDE TAKVİYE ALIN"

D vitamini eksikliğinin kalp damar hastalıklarında risk faktörü olduğunu belirten Cabbar, yeterli güneş ışığı alınamayan durumlarda D vitamini takviyesinin gerekebileceğini söyledi.

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"TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN"

Sigara ve tütün ürünlerinin kalp sağlığı için ciddi risk oluşturduğunu belirten Cabbar, tütün ve tütün ürünleri dumanından uzak durulması gerektiğini vurguladı.