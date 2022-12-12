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Kışın mutlak yenilmesi gerekli besinler

Kış geldi, bastırmasına az kaldı, hastalıklar kapıda. Peki kışın nasıl beslenmeli, nasıl korunmalıyız? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:39
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Kışın mutlak yenilmesi besinler

Kışın mutlak yenilmesi gerekli besinler
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Kış boyunca hastalanmak istemiyorsanız, bağışıklık sisteminizin gücünü düşürmek istemiyorsanız bu besinleri mutlaka tüketmelisiniz. Zira o besinler sizi hastalığa karşı koruyacaktır. İşte koruma kalkanı o besinler.

BRÜKSEL LAHANASI
Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip brüksel lahanası, yüksek lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasını düzenler.

BAL KABAĞI
Balkabağı bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmayıp, göz sağlığını koruyarak katarakt oluşumunu engelliyor. Cilt sağlığını korurken kanser riskini de azaltabiliyor.

ISPANAK
Ispanak, bağışıklık sistemini destekliyor ve kan basıncını düşürüyor. Birçok vitamin içeren ıspanak, aynı zamanda tam bir demir deposu.

KARNABAHAR
Sağlık deposu olan karnabahar, yüksek antioksidan kapasitesine sahip sebzelerden. Lif içeriği oldukça yüksek olan bu sebze, kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor ve kan basıncını dengeliyor. Vücutta detoks etkisi yaratarak toksin atımına da yardımcı olur.

PIRASA
Bol limon ekleyerek pişirdiğiniz pırasa, C vitamini içeriği daha da arttığından immün sisteminizi iyileştiriyor.Pırasa, antioksidan vitaminlerden A ve C vitaminlerini içermekle kalmayıp, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren flavonid ve gallik asiti yüksek oranda içeriyor.

PORTAKAL
C vitaminini içeren portakal, bağışıklık sistemini güçlendirerek gribal enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturuyor. Ayrıca yüksek lifli yapısıyla da uzun süre tok kalmanızı sağlıyor.

NAR
Damar tıkanıklığı oluşmasının önüne geçerken tansiyon düşürücü etki ile kalp damar sağlığını koruyor. Yeşil çaydan kat kat yüksek antioksidan içeren nar, aynı zamanda yaşlanma karşıtı yani anti-aging etki de bulunuyor. Fenolik bileşiklerle C vitamini kaynağı olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyucu etki gösteriyor.

MAYDANOZ
Günlük bir tutam maydanoz tüketerek, C vitamini ihtiyacınızın çoğunu karşılamış olursunuz. Maydanoz, A,C,K vitamini, demir, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum yönünden oldukça zengin bir besin.

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