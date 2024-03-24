Kışın rengi içinizi ısıtacak

Kışın rengi içinizi ısıtacak
Kaynak: Haber Merkezi
Kış soğuğunda içinizi ısıtacak renklerin ruhunu kombinizin her parçasında hissedin.
1/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 1

Bu sezon spor rahatlığı sizi canlı renkleriyle daha enerjik bir görünüm veriyor.

2/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 2

Puffer montlar zirvede
Kışın hem iyi görünmek hem de ısınmak bazen bir arada olmayabiliyor. Hem renk, hem desen hem de meteryal olarak puffer montlar, sezonun tamamlayıcı parçalarından biri oluyor.

3/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 3

Eşofman takımı rahatlığı
Yumuşak dokusu ve rahatlığıyla gün boyu hiç yorulmadan kullanabileceğiniz bu eşofman takımları kışın kurtarıcısı oluyor. Bu sezonda canlı ve çarpıcı detaylar hem modern hem de stil sahiplerinin tercihleri arasında yer alıyor.

4/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 4

Sneaker konforu
Hiçbir zaman bitmeyen sneakar konforu kışında trendleri arasında yer alıyor. Her mevsim her kombine uyum sağlayan bu parça vazgeçilmez parçalar arasında bulunuyor.

5/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 5

Çarpıcı desenler
Giyimde cesur davrananların tercihi blok takımlar olarak stilinize eşlik ediyor. Eşofman takımlarında tercih edilen blok desenler aynı renk montla tamamlamak her kesimin tarzı olmayabiliyor.

6/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 6

Yoğun takılar
Stil ve yaratıcılığı bir araya getiren aksesuarlar kombinlerin kurtarıcı parçaları arasında yer alıyor.

7/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 7

Sırt çantaları, atkılar, bereler ve şapkalar sezonun trendleri arasında yer alıyor.

8/8
Kışın rengi içinizi ısıtacak 8

Özellikle kışın içinizi sıcak tutacak olan bu aksesuarlar ko9mbininizin şık tasarımları arasında yer alıyor

İlgili Haberler
Klasiklerin farkı
Klasiklerin farkı
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Kargir ev ne demek? Kargir evlerin en önemli özellikleri nelerdir?
Kargir ev ne demek? Kargir evlerin en önemli özellikleri nelerdir?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler
Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Sihirli dokunuşlarla küçük odalarınızı aydınlatın
Tükenmez kalem kapağındaki delik bakın ne işe yarıyor ? Aslında hayat kurtarıyormuş..
Tükenmez kalem kapağındaki delik bakın ne işe yarıyor ? Aslında hayat kurtarıyormuş..
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu
Ofis ve ev tasarımı için 20 gerekli eşya belli oldu
Dünyanın en iyi tren yolu rotaları
Dünyanın en iyi tren yolu rotaları
Bir delinin verdiği akıl nasıl işe yaradı? Akla uyan da şaşırdı
Bir delinin verdiği akıl nasıl işe yaradı? Akla uyan da şaşırdı