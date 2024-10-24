Kışın sağlıklı kalabilmek için neler yemeli ve içmeliyiz? Uzman görüşleri ortaya çıktı

Kış aylarında sağlıklı kalmak, soğuk havaların getirdiği hastalıklardan korunmak için doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem taşımasıyla biliniyor.

Uzmanlar, kışın bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ

Kış aylarında A ve C vitamini açısından zengin sebze ve meyvelerin tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirmek için kritik öneme sahip olduğunun altının çizilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Diyetisyen Derya Fidan şunları belirtti:

"Havuç, kabak, brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeler ile portakal ve mandalina gibi meyveler, vücudun ihtiyacı olan vitaminleri sağlar"

Bu besinlerin soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağladığının altı çizildi.

SIK VE DENGELİ BESLENME

Sık aralıklarla ve dengeli beslenmek, kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasını sağlar ve aşırı beslenmeyi önler. Bu şekilde beslenme, kilo kontrolünü de kolaylaştırır. Uzmanlar, ana öğünler arasında sağlıklı atıştırmalıklar tüketilmesini öneriyor.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ ÇAYLAR

Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek için bitki çayları tüketmek faydalı olduğu vurgulandı.

Kuşburnu çayının yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi. Ayrıca, ıhlamur ve adaçayı gibi bitki çayları da hastalıklara karşı koruma sağladığı vurgulandı.

ZERDEÇAL VE DİĞER BAHARATLAR

Zerdeçal, içerdiği curcumin maddesi sayesinde anti-inflamatuar özellikler taşır ve bağışıklık sistemini desteklemesiyle biliniyor. Zencefil ve sarımsak gibi diğer baharatlar da vücut direncini artırdığının altı çizildi.

BOL SU TÜKETİMİ

Kış aylarında su tüketimi genellikle ihmal edilir. Ancak, vücut ısısını dengelemek ve toksinlerin atılmasını sağlamak için bol su içmek önemli. Günde en az 8 bardak su içilmesi önerildiği bildirildi.

PROTEİN VE PROBİYOTİK KAYNAKLARI

Protein açısından zengin besinler, kas kütlesini korumak ve bağışıklık sistemini desteklemek için gerekli olduğunun altı çizildi. Yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotikler ise bağırsak sağlığını koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edildi.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Uzmanlar, kış aylarında sağlıklı kalmak için şu önerilerde bulunuyor:

Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin: Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineraller açısından zengin olmasıyla dikkat çekti.

Bitki çayları için: Bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruma sağladığı ifade edildi.

Bol su için: Vücut ısısını dengelemek ve toksinleri atmak için gerekli olmasıyla öne çıktı.

Protein ve probiyotik kaynaklarına yönelin: Kas kütlesini korur ve bağırsak sağlığını destekler.

Kış aylarında sağlıklı kalmak için dengeli ve doğru beslenme alışkanlıkları edinmek büyük önem taşır. Bu önerilere uyarak, soğuk havaların getirdiği hastalıklardan korunabilir ve sağlıklı bir kış geçirebilirsiniz.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Zeynep Altan şunları belirtti:

"Kış aylarında bolca meyve ve sebze tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir. Özellikle C vitamini açısından zengin gıdalar, hastalıklara karşı koruma sağlar"

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Ahmet Yıldız şunları belirtti:

"Daha fazla sıvı alımı, kış aylarında vücut sağlığını korumak için kritik. Su ve bitki çayları, vücudun nem dengesini sağlamaya yardımcı olur"