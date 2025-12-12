Kış aylarının gelmesiyle birlikte, soğuk hava koşullarından kaçınmak için girilen kapalı ve kalabalık ortamların, başta COVID-19 ve grip olmak üzere solunum yolu virüslerinin bulaşma riskini katlanarak artırdığı bilimsel araştırmalarla doğrulandı.

Yapılan çalışmalar, bu mekanlarda enfeksiyon oranlarının açık havaya kıyasla 10 kat daha yüksek seviyelere ulaştığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER TEHLİKEYİ İŞARET ETTİ

Aerosol bilimi üzerine uzmanlaşmış araştırmacılar, virüs içeren damlacıkların kapalı ortamlarda çok daha uzun süre havada asılı kaldığını ve yayıldığını ortaya koydu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nden (NAS) yayımlanan bir çalışmaya göre, yetersiz havalandırmanın olduğu ofisler, okullar ve toplu taşıma araçları, enfekte bir kişinin bıraktığı aerosolleri sürekli olarak dolaştırarak riskin büyümesine yol açtı.

UZMANLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Küresel halk sağlığı uzmanları, kış mevsimi boyunca kapalı alanların virüs yayılımındaki rolüne dikkat çekerek dünya kamuoyunu uyardı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) Hava Akış Dinamikleri Profesörü olan Dr. John R. W. Taylor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kışın kapalı mekanlara sıkışmak, virüsün yayılması için adeta mükemmel bir fırtına ortamı oluşturdu. Düşük nem seviyeleri virüsün dış katmanını stabilize ederek havada kalma süresini uzattı. Bu durum, basitçe ifade etmek gerekirse, bir odayı enfeksiyon partikülleriyle doldurmamız anlamına geldi" ifadelerini kullandı.

Harvard Tıp Okulu'ndan Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Dr. Lena K. Patel ise, özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, temiz hava değişim oranının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Dr. Patel, "Kapalı ortamlarda maske takma zorunluluğu gibi temel önlemlerin yanı sıra, modern havalandırma sistemleri ve HEPA filtrelerinin kullanımı, bu 10 kat artan riski azaltmanın en acil yolu oldu. Hükümetler, kamu binalarındaki hava kalitesini bir halk sağlığı meselesi olarak ele almalı" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, kış mevsimi boyunca bireyleri kapalı ve kalabalık yerlerde kalış sürelerini minimuma indirmeye, mümkün olan her durumda pencere açarak doğal havalandırmayı sağlamaya ve yüksek verimli filtre sistemlerinin kullanıldığı mekanları tercih etmeye çağırdı.