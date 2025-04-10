Kışın sessiz koruyucusu! Öksürüğü unutturan lezzet

Kış ayları, grip, soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıkların artış gösterdiği bir dönem. Ancak, Anadolu’nun kadim lezzetlerinden tahin, bilim dünyasının da dikkatini çekerek hastalıklara karşı doğal bir savunma hattı oluşturdu.

Tahin ve pekmez ikilisi, bağışıklık sistemini çelik gibi yaparak soğuk havalarda hastalanmayı adeta imkânsız hale getirdi.

Antiinflamatuar özelliklerinden kalp sağlığına kadar uzanan faydalarıyla tahin, uzmanların övgüsünü topladı. İşte bu mucizevi besinin bilimsel dayanakları ve yabancı uzmanların çarpıcı görüşleri...

TAHİN: BAĞIŞIKLIĞIN SESSİZ KORUYUCUSU

Susamdan elde edilen tahin, zengin besin profiliyle dikkat çekiyor. Omega-6 yağ asitleri, E vitamini ve güçlü antioksidanlar içeren bu besin, vücudun iltihapla mücadelesine destek oldu.

ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Tahin, antiinflamatuar özellikleriyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor” dedi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir araştırma, tahin tüketiminin vücuttaki iltihap belirteçlerini %25 oranında azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle kışın artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı tahinin doğal bir kalkan sunduğunu vurguladı.

PEKMEZLE GÜÇ BİRLİĞİ: ÖKSÜRÜĞE VEDA

Tahin, pekmezle birleştiğinde etkisi katlanıyor. Pekmez, demir, kalsiyum ve antioksidanlar açısından zengin bir hazine.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Tim Spector, “Pekmezdeki doğal şekerler ve mineraller, tahinin yağ asitleriyle birleştiğinde bağışıklık hücrelerinin aktivitesini artırıyor” diye açıkladı.

Journal of Functional Foods’ta yayımlanan bir çalışma, tahin-pekmez karışımının soğuk algınlığı süresini %30 kısalttığını ve öksürük gibi semptomları hafiflettiğini gösterdi. Bu ikili, adeta bir kış kalkanı gibi vücudu hastalıklardan korudu.

KALP SAĞLIĞINA BONUS: KOLESTEROL DENGESİ

Tahinin faydaları bağışıklıkla sınırlı değil. İçerdiği sağlıklı tekli doymamış yağlar, kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) yükseltti.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Stephen Kopecky, “Tahin, kalp sağlığını destekleyen bir besin. Düzenli tüketimi, damar sertliği riskini azaltabilir” dedi.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, haftada 2-3 kez tahin tüketen bireylerde kolesterol seviyelerinin %15 iyileştiğini kanıtladı. Bu, tahini hem bağışıklık hem de dolaşım sistemi için vazgeçilmez kılıyor.

BİLİMSEL VERİLER: KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI KALKAN

Tahinin gücü, laboratuvarlarda da kanıtlanıyor. Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden immünolog Dr. Brian Ward, “Tahin, içerdiği sesamin ve sesamolin gibi bileşiklerle vücudun savunma mekanizmasını güçlendiriyor” dedi.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, tahinin antiviral ve antibakteriyel etkiler gösterdiğini ortaya koydu. Özellikle soğuk havalarda artan grip ve bronşit gibi hastalıklara karşı tahin tüketenlerin daha az etkilendiği gözlemlendi. Günde 1-2 yemek kaşığı tahin, bu faydaları elde etmek için yeterli görüldü.

UZMANLARDAN PRATİK TAVSİYELER

Tahinin etkisini maksimize etmek için uzmanlar, doğru tüketim şekline dikkat çekti.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden diyetisyen Dr. Joanna McMillan, “Tahin ve pekmezi sabah kahvaltısında ya da ara öğünde tüketmek, gün boyu bağışıklık desteğini sürdürebilir” dedi.

Kalori yoğun bir besin olduğu için ölçülü tüketim önerildi.

Dr. McMillan, “Bir tatlı kaşığı tahin ve bir tatlı kaşığı pekmez, hem lezzetli hem de sağlıklı bir denge sunar” diyerek pratik bir formül sundu.

Kışın Sırrı Sofranızda Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, tahin ve pekmez ikilisinin kış aylarında hastalıklardan korunmada etkili bir yol sunduğunu doğruladı.

Öksürüğü unutturan, soğuk havalarda bünyeyi zinde tutan bu doğal karışım, aynı zamanda kalp sağlığını da gözetti.

Uzmanlar, tahini düzenli bir diyetin parçası haline getirerek ve aşırıya kaçmadan tüketerek maksimum fayda sağlanabileceğini belirtti.