Kısırlık derdine umut oldu: Embriyosunun rahme yerleşme anı ilk kez görüntülendi

Bilim dünyası, insan yaşamının en gizemli evrelerinden birini ilk kez gözler önüne serdi. Araştırmacılar, insan embriyosunun rahim duvarına tutunma sürecini videoya kaydetti. Bu gelişme, doğurganlık tedavilerinde umut verici bir dönemin kapısını aralayabilir.

İspanya’daki Katalonya Biyoteknoloji Enstitüsü (IBEC) ve Barselona’daki Dexeus Üniversitesi Hastanesi’nden bilim insanları, insan embriyosunun rahim içine yerleşme sürecini ilk kez kayda aldı. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, yaşamın başlangıcındaki en kritik aşamayı mikroskobik düzeyde gözler önüne serdi.

EMBRİYONUN GÜCÜ ŞAŞIRTTI

Araştırmada, insan embriyolarının rahme tutunurken yalnızca pasif biçimde bağlanmadığı, aksine kuvvet uygulayarak rahim dokusuna adeta kazıyarak yerleştiği tespit edildi. Çalışmayı yürüten ekipten Samuel Ojosnegros, “Embriyonun yerleşmesi, insan üremesindeki en büyük engel. Ancak bu süreci şimdiye kadar neredeyse hiç göremiyorduk çünkü annenin rahmi içinde gerçekleşiyor” dedi.

FARKLI TÜRLER, FARKLI MEKANİZMALAR

Bilim insanları ayrıca fare embriyolarını da inceleyerek karşılaştırma yaptı. Sonuçlara göre fare embriyoları yüzeyde kalırken, insan embriyoları derine inerek gelişmeye başlıyor. Bu bulgu, insan embriyosunun diğer türlere göre daha güçlü ve istilacı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

KISIRLIK TEDAVİLERİNE UMUT

Araştırmacılar, embriyo yerleşmesindeki başarısızlıkların, düşüklerin ve başarısız tüp bebek denemelerinin en önemli sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekti. Sadece embriyoların yaklaşık %30’unun sağlıklı bir doğuma ulaştığını belirten bilim insanları, bu yeni verilerin doğurganlık tedavilerinde umut verici gelişmelere yol açabileceğini vurguladı.

GÖNÜLLÜ BAĞIŞLARIN ÖNEMİ

Çalışmada kullanılan embriyolar, gönüllü olarak bağış yapan hastalardan elde edildi. Ojosnegros, “Bu araştırmayı mümkün kılan, embriyolarını bağışlayan hastaların cömertliğidir” diyerek katkıyı takdir etti.

GELECEK ARAŞTIRMALAR YOLDA

Bilim insanları, geliştirdikleri jel tabanlı yapının başka araştırmalarda da kullanılabilmesi için standartlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Böylece dünyanın farklı laboratuvarlarında da benzer çalışmalar yapılabilecek.

