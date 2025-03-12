Kısırlık ve kansere yol açıyorlar! Sağlıklı kalmak için alınacak önlemler

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. Philippe Grandjean, PFAS kimyasallarının vücutta birikmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti:

"Bu maddeler, bağışıklık sistemine zarar vererek, kısırlık, tiroid bozuklukları ve bazı kanser türlerinin riskini artırabilir. PFAS, vücutta yıllarca kalabilir ve bu durum uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir."

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Leonardo Trasande ise PFAS kimyasallarının hormon sistemini bozduğuna dikkat çekti:

"PFAS, endokrin sistemini bozarak, hormon dengesizliklerine neden olur. Bu da kısırlık, obezite ve kanser riskini artırır. Vücutta biriken bu kimyasallar, özellikle üreme sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: PFAS KİMYASALLARININ ETKİLERİ

Environmental Health Perspectives dergisinde yayımlanan bir araştırma, PFAS kimyasallarının kanser riskini artırdığını ve bu maddelere maruz kalan bireylerde böbrek ve testis kanseri vakalarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'da yayımlanan bir çalışma, PFAS kimyasallarının hormon sistemini bozarak, kadınlarda doğurganlık oranlarını düşürdüğünü ve erkeklerde sperm kalitesini olumsuz etkilediğini gösterdi.

International Journal of Hygiene and Environmental Health'te yayımlanan bir başka araştırma, PFAS kimyasallarının tiroid fonksiyonlarını bozarak, tiroid hormonu seviyelerinde dengesizliklere neden olduğunu belirtti.

SONSUZ KİMYASALLARIN KAYNAKLARI VE MARUZ KALMA YOLLARI

1. Teflon ve Suya Dayanıklı Ürünler: Teflon kaplı tavalar, suya dayanıklı tekstil ürünleri ve bazı gıda ambalajları, PFAS içerir.

2. Yangın Söndürme Köpükleri: Endüstriyel yangın söndürme köpükleri, yüksek miktarda PFAS kimyasalı içerir.

3. İçme Suyu: Kirlenmiş yer altı sularından kaynaklı içme suyu, PFAS maruziyetine neden olabilir.

4. Gıda ve Kişisel Bakım Ürünleri: Bazı gıda ambalajları ve kişisel bakım ürünleri, PFAS içerebilir.

PFAS KİMYASALLARINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. Teflon Ürünlerden Kaçının: Teflon kaplı tencere ve tavalar yerine çelik veya dökme demir gibi alternatifleri tercih edin.

2. Su Filtreleri Kullanın: İçme suyunuzda PFAS olup olmadığını kontrol ettirin ve gerekirse aktif karbon filtreler kullanarak suyunuzu arıtın.

3. Etiketleri Okuyun: Tekstil ürünleri ve gıda ambalajlarının etiketlerini okuyarak PFAS içermeyen ürünleri tercih edin.

4. Dışarıda Yemek Yemekte Dikkatli Olun: Fast food ve işlenmiş gıdalar yerine, evde hazırlanan sağlıklı yemekleri tercih edin.

5. Bilgilendirilmiş Tüketim: PFAS içeren ürünler hakkında bilgi sahibi olun ve mümkün olduğunca bu ürünlerden kaçının.

SAĞLIK İÇİN DOĞRU SEÇİMLER YAPIN

Sonsuz kimyasallar olarak bilinen PFAS, çevrede ve insan vücudunda uzun süre kalıcıdır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kısırlık, tiroid bozuklukları ve kanser gibi hastalıklarla ilişkilendirilen bu maddelerden korunmak için bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmek önemli. Sağlığı korumak için PFAS içermeyen ürünleri tercih edin ve düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. Philippe Grandjean, "PFAS kimyasallarının vücutta birikmesi, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bilinçli tüketim ve doğru önlemlerle bu maddelerden korunmak mümkündür" dedi.

Dr. Leonardo Trasande ise şunları ekledi:

"Hormon sistemini bozan PFAS kimyasalları, kısırlık ve kanser riskini artırır. Bu maddelerden korunmak için tüketim alışkanlıklarınızı gözden geçirin."