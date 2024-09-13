Bodrum kattaki kültür hazinesi

Osmanlı dönemine ait evraklardan etnografik eserlere kadar geniş bir koleksiyona sahip olan Menteşeoğlu, sergilediği objelerle ziyaretçilerini geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Bu özel müze, Giresun'un kültürel hafızasını yaşatmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Bir devlet kurumunda memur olarak çalışan Menteşeoğlu, 20 yılı aşkın süredir Giresun'a ait Osmanlıca belgeler, gazeteler, fotoğraflar ve etnografik eserleri toplayarak apartmanının bodrum katında sergiliyor. Kendisine bu merakın babasından miras kaldığını belirten Menteşeoğlu, “Babam Giresun aşığı bir eğitimciydi. Giresun'un kültürel mirasını araştırmış, belgeler toplamış ve Milli Mücadele kahramanı Topal Osman Ağa hakkında bir kitap yazmıştı. Ben de onun izinden giderek Giresun'la ilgili ne bulduysam topladım” dedi.

Topladığı objelerin evine sığmadığını ve bir müze hayali olduğunu belirten Menteşeoğlu, “Giresun'da bir kent müzesi kurulmasını çok istedim. Ancak bu konuda yerel yönetimlerden istediğimiz desteği göremedik. Bu nedenle apartmanımızın kömürlük bölümünü restore ederek bir sergi alanına dönüştürdüm. Apartmanın bodrum katında oluşturulan bu müze, şehir yöneticilerinden akademisyenlere, öğrencilerden mahalle sakinlerine kadar geniş bir kesim tarafından ziyaret ediliyor. Koleksiyon, ziyaretçilere hem kültürel bir zenginlik sunuyor hem de geçmişe dair unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Apartman sakinleri de bu girişime destek veriyor. Hatta bazı komşularımız kendi bodrum alanlarını da kullanmam için bana tahsis etti” diye konuştu.

Menteşeoğlu, müze projesinin sadece bir apartman bodrumundan ibaret olmadığını, aynı zamanda Giresun'un kültürel değerlerinin korunmasına yönelik güçlü bir adım olduğunu vurguladı. Yerel yönetimlerin destek verip bu değerli birikimin bir kent müzesi çatısı altında toplanmasının en büyük arzusu olduğunu belirtti.