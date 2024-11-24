Kişisel verilerinizi koruyan alternatif uygulamalar

Wallabag, haberleri ve makaleleri daha sonra okumak isteyenler için ideal bir uygulama. Bu ücretsiz platform, içeriklerinizi evde kurabileceğiniz bir sunucuda ya da düşük maliyetli bir bulut hizmetinde saklama imkânı sunuyor. Rakipleri gibi kullanıcı davranışlarını izlemek yerine, tamamen gizliliğe odaklanıyor.

1. GÜVENLİ MESAJLAŞMA: SİGNAL

Signal, şifreli mesajlaşma denildiğinde güvenilir bir seçenek. Kâr amacı gütmeyen yapısıyla, kullanıcı verilerini saklamadan iletişim güvenliğini sağlıyor. Ayrıca, kullanım sırasında oluşan bağlantı bilgilerini bile şifreleyerek maksimum koruma sunuyor.

2. NEXTCLOUD: DOSYA DEPOLAMADA ÖZGÜRLÜK

Nextcloud, popüler dosya depolama hizmetlerinin alternatifi olarak öne çıkıyor. Kendi sunucunuzu evde kurarak ya da özel bir sağlayıcıdan destek alarak, dosyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. Bu çözüm, verilerinizi büyük şirketlerin erişiminden uzak tutmak için ideal.

4. BİTWARDEN İLE ŞİFRE YÖNETİMİ

Bitwarden, açık kaynak kodlu ve güvenli bir şifre yöneticisi olarak öne çıkıyor. Şifrelerinizi, kredi kartı bilgilerinizi ve diğer hassas verilerinizi güvenli bir şekilde saklar. Açık kaynak kodlu yapısı, güvenilirliğini artırıyor.

4. JOPLİN VE NOTESNOOK İLE NOTLARINIZI GÜVENCEYE ALIN

Joplin ve Notesnook, notlarınızı düzenlemek ve şifrelemek için mükemmel seçeneklerdir. Google Docs gibi platformların aksine, bu uygulamalar verilerinizi analiz etmez ve tamamen kullanıcı gizliliğine odaklanır.

5. FOTOĞRAF YEDEKLEME: ENTE

Ente.io, fotoğraflarınızı şifreli bir şekilde saklamak için tasarlanmış bir platformdur. Verileriniz, yalnızca sizin bildiğiniz bir şifreyle korunur ve dünya çapında yedeklenir. Bu, büyük teknoloji şirketlerinin yüz tanıma sistemlerinden kaçınmak için etkili bir yöntemdir.

6. FRESHRSS İLE HABER AKIŞINIZI YÖNETİN

FreshRSS, kişisel haber akışınızı oluşturmanızı sağlayan bir RSS okuyucudur. Kendi sunucunuzda kurabilir veya bulut hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu çözüm, reklamsız ve takip edilmeyen bir haber deneyimi sunar.

7. KENDİ YAYINLARINIZI SAHİPLENİN: OWNCAST

Owncast, canlı yayınlarınızı tamamen sizin kontrolünüzde gerçekleştirebileceğiniz bir platformdur. Twitch gibi dev platformlara bağımlı kalmadan, kendi yaratıcı sürecinizi özgürce yönetmenizi sağlar.

8. STİRLİNG PDF İLE PDF DÜZENLEME

PDF belgelerinizi güvenli bir şekilde düzenlemek için Stirling PDF’i tercih edebilirsiniz. Bu uygulama, dosyalarınızı bulut hizmetlerine yüklemeden düzenleme yapmanızı sağlar ve isterseniz kendi sunucunuzda kullanabilirsiniz.

Kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bu uygulamalar, verilerinizi daha güvenli ve bağımsız bir şekilde yönetmenizi sağlar. Hem bireysel hem de profesyonel ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu alternatifleri değerlendirebilirsiniz.