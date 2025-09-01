Kişisel verilerinizi yapay zeka ile paylaşmayın



Yapay zeka firmalarının sorulan sorularla bir takım kişisel verilere ulaştığını söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Günümüzde tabi ki yapay zeka kullanımı her geçen gün artıyor. İşimizin her alanında da yapay zekayı kullanıyoruz. Bir metin, reklam hatta görsel ve videoya kadar şu anda yapay zeka hayatımızın her yerinde diyebiliriz. Tabi yapay zeka deyince de yüzlerce araç var aslında. Bunların da çok büyük şirketler tarafından hazırlandığını biliyoruz. Günümüzde de en değerli ve kıymetli şey veridir. Haliyle de bu yapay zeka firmaları da bu yolla bir takım kişisel verilere ulaşmış oluyorlar. Aslında bu güne kadar kişisel verilerin kullanıldığı yerler genellikle reklam alanıydı. Hep söylenen bir şey vardı; Bir konuda konuştuk hemen telefonda reklamlar çıkmaya başladı diye. Aslında bunu kapatmanın yolu var ama genelde bilinmediği için sürekli dinlenip ona göre de reklamlar izletiliyordu. Aynı şekilde örneğin siz spor haberlerine daha çok bakıyorsanız ona göre reklamlar karşınıza çıkıyordu. Şimdi de yapay zeka üzerinden daha çok neler soruluyorsa o yönde reklamlar görülmeye başladı. Bununla birlikte bu veriler işlenerek farklı alanlarda da kullanılabiliyor" dedi.

Topuzoğlu, yapay zekaya özel ve gizli bilgilerin verilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Şöyle bir durum var; biz toplum olarak sohbet etmeyi seviyoruz. Her zaman söylüyorum; toplumumuza internet sohbet odalarıyla geldi. Bu günlerde de yapay zeka ile çok fazla sohbet eden kişiler görüyoruz. Tabi sohbet ederken de bizim kişisel verilerimizi vermememiz gerekiyor. Normalde bir insanla konuşurken nasıl ki evinizin adresini vermezsiniz ya da sizin şifrenizi çözebileceği konularda bilgi aktarmazsanız, aynı şekilde özel ve gizli olabilecek bilgilerinizi de yapay zeka ile paylaşmamanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.