Uluslararası bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, potansiyel sağlık tehditlerinin daha birey hastalanmadan kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

İnsan sağlığında bir dönüm noktası olarak değerlendirilen genetik yatkınlıkların erken teşhisi, potansiyel hastalıkların seyrini dramatik bir şekilde değiştirdi.

Bireyin DNA'sında kodlu risk faktörlerinin henüz semptom göstermeden belirlenmesi, dünya çapındaki bilimsel otoritelerce "kişiselleştirilmiş tıp devrimi" olarak ifade edildi.

Yapılan son çalışmalar, birçok genetik temelli hastalığın erken müdahaleyle tamamen önlenebileceğini veya etkilerinin minimize edilebileceğini ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR GENETİK RİSKLERİ HARİTALANDIRDI

ABD Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü (NHGRI) eski Direktörü ve önde gelen genetikçi Dr. Francis Collins, bu alandaki ilerlemelerin hızına vurgu yaparak, "İnsan Genom Projesi'nin ardından edindiğimiz bilgi birikimi, genetik yatkınlıkları anlamamız için bir kılavuz sundu. Özellikle kanser ve kalp-damar hastalıkları gibi çok faktörlü hastalıklarda, risk altındaki bireyleri saptayabilme kapasitemiz, koruyucu hekimlik adına muazzam bir fırsat oluşturdu" ifadesini kullandı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi Broad Enstitüsü'nün kurucularından olan Dr. Eric Lander, genetik testlerin ve yapay zeka destekli analizlerin önemine dikkat çekti.

Dr. Lander, "Erken teşhis, artık sadece semptomları yakalamak değil, DNA'daki 'kader' sinyallerini okumaktır. Büyük veri analizi sayesinde, genetik risk profili çıkarılan bir bireyin yaşam tarzı, ilaç seçimi veya cerrahi müdahale zamanlaması gibi konularda kişiye özel önlemler alınabilir hale geldi" şeklinde beyan etti.

CRISPR TEKNOLOJİSİ KONTROL GÜCÜNÜ ARTIRDI

Özellikle gen düzenleme teknolojisindeki ilerlemeler, erken teşhisin ardından uygulanabilecek tedavi seçeneklerini de çeşitlendirdi. CRISPR-Cas9 gen düzenleme sisteminin geliştiricilerinden Nobel Kimya Ödülü sahibi Dr. Jennifer Doudna, genetik hatalara doğrudan müdahale potansiyelinin altını çizdi.

Dr. Doudna, "Genetik bir yatkınlık tespit edildiğinde, artık sadece izlemek veya gecikmiş tedaviye başlamak zorunda değiliz. CRISPR temelli terapiler, gelecekte, hastalığın ortaya çıkmasına neden olan genetik varyantları daha hücre düzeyindeyken düzeltebilme imkânı sundu. Bu, erken teşhisi 'önleyici tedavi' ile birleştiren bir güçtür" açıklamasını yaptı.

KÜRESEL ÇAPTA YENİ PROTOKOLLER GÜNDEMDE

Hollanda'daki Erasmus Tıp Merkezi'nde yürütülen kapsamlı bir araştırma, genetik yatkınlığı bulunan bireylerde uygulanan yoğunlaştırılmış tarama ve gözetim protokollerinin, hastalık gelişimini ciddi oranda düşürdüğünü kanıtladı.

Uzmanlar, bu bilimsel bulgular ışığında, erken genetik taramaların rutin sağlık kontrollerine entegre edilmesi yönünde küresel sağlık otoritelerine çağrıda bulundu. Artık genetik yatkınlık, kaçınılmaz bir hüküm değil, erkenden kontrol altına alınabilecek bir bilgi kaynağı olarak kabul edildi.