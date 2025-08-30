Kişiye özel sağlığın faydalarını işin uzmanları anlattı

Kişiye özel sağlık uygulamaları, geleneksel "herkese uyan tek çözüm" modelini terk ederek, hastaların DNA profillerine dayalı teşhis ve tedavilerle daha etkili sonuçlar elde edilmesini sağladı. Bu yaklaşım, sadece hastalık yönetimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda önleme stratejilerini de güçlendirerek genel sağlık harcamalarını azaltma potansiyeli taşıyor.

Bilimsel araştırmalar, kişiye özel sağlıkın faydalarını net bir şekilde ortaya koydu.

Örneğin, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından desteklenen Precision Medicine Initiative kapsamında yürütülen çalışmalar, genetik varyasyonların hastalık duyarlılığını ve ilaç yanıtlarını nasıl etkilediğini gösterdi. Bu girişim, 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 215 milyon dolarlık bütçeyle başlatılmış olup, kanser genomiklerini genişleterek bireysel risk profillerini belirlemeyi hedefledi.

Araştırmalar, bu sayede kalp hastalıkları, meme kanseri ve tip 2 diyabet gibi yaygın rahatsızlıklar için kişiselleştirilmiş risk skorları oluşturulabildiğini vurguladı.

Broad Institute'ta geliştirilen algoritmalar, bireylerin beş ciddi hastalığa yakalanma olasılığını hesaplayarak, erken müdahalelerle mortalite oranlarını %33'e varan oranda düşürebildi.

.Yabancı uzmanlar da bu alandaki ilerlemeleri övdü. University of Maryland Tıp Fakültesi'nde genetik araştırmacı ve tıp profesörü Alan Shuldiner, kalp krizi sonrası hastaların genetik varyantlarını tarayarak clopidogrel ilacının etkinliğini ikiye katlayabildiklerini belirtti.

Shuldiner'ın çalışmaları, belirli bir enzim varyantına sahip hastaların standart dozda ilacı aldıklarında tekrar atak riskinin iki kat arttığını ortaya koyuyor; bu da kişiye özel taramaların hayati önemini kanıtladı.

Benzer şekilde, Pennsylvania State Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı ve Kişiselleştirilmiş Tıp Enstitüsü Direktörü James Broach, son on yılda kanser tedavisinin tümörlerin moleküler imzalarına göre uyarlanmasının, tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Broach, "Tüm kanserler, aynı kökenli olsalar bile aynı değil; genetik temelli yaklaşımlar, bu heterojenliği avantaja dönüştürüyor" dedi.

Klinik örnekler de faydaları somutlaştırıyor. Meme kanseri tedavisinde HER2/neu testi, trastuzumab ilacının etkinliğini öngörerek, sadece yanıt verecek hastaların bu tedaviye yönlendirilmesini sağladı.

New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir derleme, bu tür farmakogenomik testlerin ilaç etiketlerinin %10'unda yer aldığını ve 1990'lardan beri bu oranın katlandığını belirtti. NIH ve FDA'nın ortak çalışmaları, genetik testlerin klinik kararları %70 oranında etkilediğini, ancak teşhis sağlayıcılara ayrılan bütçenin sadece %2 olduğunu vurgulayarak, bu alana daha fazla yatırım çağrısı yaptı. Ancak uzmanlar, erişim eşitsizliklerini de göz ardı etmedi.

University of California San Francisco (UCSF) Diyabet Merkezi'nden Gerold Grodsky Profesörü Suneil Koliwad, genetik verilerin ağırlıklı olarak Avrupa kökenli popülasyonlara dayalı olduğunu belirterek, "Asya, Yerli Amerikan ve Latin kökenli bireylerde obezite-diyabet ilişkisi farklı işliyor; bu çeşitliliği dikkate almazsak, faydalar sınırlı kalır" dedi.

Benzer bir uyarıyı Morehouse Tıp Okulu Araştırma Başkan Yardımcısı Rick Kittles yaptı.

BRCA1/2 taramalarında Siyah kadınların beyazlara kıyasla %37 daha az test edildiğini, bu da eşitsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Kittles, "Kişiye özel sağlık, herkes için erişilebilir hale gelmedikçe tam potansiyeline ulaşamaz" şeklinde konuştu.