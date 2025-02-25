‘Kıskaç-40’ operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi olduğunu ve bu kişilerin FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen bir döner restoran zinciri aracılığıyla bağlantı kurduklarını ifade etti.

FETÖ İLE BAĞLANTILI İSİMLERİN TESPİTİ

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin KHK ile ihraç edilmiş vali yardımcısı, kaymakam, TRT çalışanı, imam hatip, üsteğmen ve astsubay gibi çeşitli kamu görevinden çıkarılmış kişiler olduğunu belirtti. Ayrıca, şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı olduklarını gizlemek için ortaklıklarını sakladıkları ve şirket hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı paralar aktardıkları ifade edildi.

ŞÜPHELİLERİN PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN YAPTIĞI TRANSFERLER

Yapılan incelemelerde, restoran zincirinin şubelerinde garson ve kasiyer olarak çalışan kişilerin, şirket yetkililerine büyük miktarda para transferi yaptığı belirlendi. Bu transferlerin, şüphelilerin gayriresmi ortak olmak için hisse satın almak amacıyla gerçekleştirdiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birbirlerine, para gönderilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yaptığı ve şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" şeklinde görüşmeler yaptığı tespit edildi.