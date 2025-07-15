Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Erdinç Asan, 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ın evine gitti. Erdinç Asan, "kıskançlık" nedeniyle tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.