Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kıskançlık krizi cinayetle sonuçlandı. Bartın'da 1 ay önce boşandığı eşinin evine giden adam, hem eski eşini öldürdü hem üvey kızını bıçakladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Orduyeri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Erdinç Asan, 1 yıl önce evlenip, 1 ay önce boşandığı Fati Asan'ın evine gitti. Erdinç Asan, "kıskançlık" nedeniyle tartıştığı Fati Asan'ı ve üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nu bıçakladıktan sonra evden kaçtı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve boynundan bıçaklandığı öğrenilen Fati Asan hayatını kaybetti; kızı Ebru Emeksizoğlu'nun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Şüpheli suç aleti bıçakla yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Kıskançlık krizinde cinayet! Bartın’da eski eş dehşeti

Son Haberler
Suriye Savunma Bakanı'ndan açıklama: Ateşkes ilan edildi
Suriye Savunma Bakanı'ndan açıklama: Ateşkes ilan edildi
Borcunuza 48 ay taksitlendirme yapabilirsiniz! Uzman isim ayrıntıları tek tek anlattı
Borcunuza 48 ay taksitlendirme yapabilirsiniz! Uzman isim ayrıntıları tek tek anlattı
Niyazi Nefi Kara: 'Belediyeyi ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar...
Niyazi Nefi Kara: 'Belediyeyi ele geçiririz' hayaliyle elini ovuşturanlar...
Orkun Kökçü muhteşem karşılamanın sebebini açıkladı!
Orkun Kökçü muhteşem karşılamanın sebebini açıkladı!
MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
MSB'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı