İstanbul Kadıköy’de bir eğlence mekanında kan donduran bir olay yaşandı.

Kıskançlık krizine giren bir kadın, yanıcı maddeyle hemcinsini feci şekilde yaraladı.

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in özel haberine göre, Kadıköy’de arkadaşlarıyla oturan 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kıskançlık krizine kapılan bir kadın tarafından başına yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Herkesin gözü önünde yaşanan korkunç olayda ağır yaralanan Yılmaz hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözde Yılmaz

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekânının önünde meydana gelen olayda bir çocuk annesi 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda otururken cep telefonuyla kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Yılmaz telefon görüşmesini bitirdikten hemen sonra yanına gelen kadın şüpheli, elindeki yanıcı maddeyi genç kadının başına döktü.

'SEN BENİM SEVGİLİMLE Mİ BİRLİKTESİN?'

Saldırgan, “Sen benim sevgilimle mi birliktesin?” diye bağırdıktan sonra çakmağı çakarak Yılmaz’ı ateşe verdi. Ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ

Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz’a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Masada oturan kişiler, büyük panik içinde genç kadını söndürmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Hastanede tedavi altına alınan Yılmaz’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

OLAYIN TANIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Olayın tanığı Mehmet Bedirhan Uçak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Masadaki herkes şoke oldu. Bir anda tanımadığımız bir kadın geldi, elindeki yanıcı maddeyi arkadaşımızın üzerine döktü. Altı kişi birden söndürmeye çalıştık ama kolay olmadı. Arkadaşımızın vücudu neredeyse tamamen yandı. Hâlâ hastanede, çok acı çekiyor. Sesini duyurmaya çalışıyoruz.”

SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan kadın şüpheli, polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.