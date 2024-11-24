Kıskançlık krizine giren kadın benzinle kendini yakmaya çalıştı

Kaynak: İHA
Kıskançlık krizine giren kadın benzinle kendini yakmaya çalıştı

Aksaray'da kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi.

Aksaray'da Afganistan uyruklu 31 yaşındaki Zakire T. kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşlarca eyleminden vazgeçirilen kadın, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 18.00 sularında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığını söyleyerek üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan sersemleyen Zakire T., vatandaşlar tarafından kendini yakmaktan caydırıldı.

Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü. Hastanede temiz kıyafetler verilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi.

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