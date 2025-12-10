Haftanın dizisi: 1-7 Aralık haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. TRT 1’in sezona damga vuran dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, yüksek performansını sürdürerek 15.38 reytingle liderliğini sürdürdü. Taşacak Bu Deniz’i sırasıyla Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Halef Köklerin Çağrısı, Teşkilat, Kızılcık Şerbeti, Kıskanmak, Mehmed Fetihler Sultanı ve Veliaht takip etti.

Haftanın en büyük çıkışını ise ‘Kıskanmak’ (NOW TV) yaptı. Salı akşamları ekrana gelen dizi, 1.20 puanlık güçlü çıkışıyla 5.68 reytinge yükselip kendi gününde liderliğe oturdu. Özgü Namal, Hafsanur Sancakturan, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performansıyla da sosyal medyaya damga vuruyor.

‘Adile Naşit’ filmine ilgi büyük

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın yazdığı, oyuncu kadrosunda Meltem Kaptan, Levent Can, Seda Bakan, Tülin Özen gibi isimlerin olduğu BKM imzalı ‘Adile Naşit’ filmi, ilk hafta sonunda 30 bin 241 kişi tarafından izlendi.

5 Aralık’ta vizyona giren film, Yeşilçam efsanelerinden Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seriyor.

‘Bu Defa Başka’ bir Özcan Deniz

Haftanın şarkısı: Özcan Deniz, yeni şarkısı ‘Bu Defa Başka’yı 19 Medya Prodüksiyon ve DMC iş birliğinde yayınladı. Sözleri ve müziği Zeki Güner’e ait şarkının düzenlemesi Suat Sakarya imzası taşıyor. Melankolik bir aşk hikâyesini duygusal ve vurucu sözlerle anlatan şarkı, aşkın çelişkili yanlarını, gidenin ateşiyle kalanın acısını aynı anda yaşayan bir kalbin dramını gözler önüne seriyor.

Aşk acısıyla gelen tükenmişliği ve gururla mücadeleyi ele alan şarkı, Özcan Deniz’in eşsiz yorumuyla hayat bulurken dinleyenleri geçmiş aşk hikâyelerinde melankolik bir yolculuğa çıkarıyor.

‘Aşiyan’ın Mektupları’ kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Şair Süleyman Şen’in yeni kitabı ‘Aşiyan’ın Mektupları’, Koç Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Bugüne kadar çok sayıda eseri okuruyla buluşturan şair, kendine özgü bir dil oluşturmuş. Kitabında aşk, yalnızlık, doğa, ayrılık gibi konuları işleyen Süleyman Şen, okurlarını “Herkes içten içe gerçeği biliyordu/kader ise ilmek ilmek ağlarını örüyordu/Kavuşmak mı, vuslat mı bunun adı/Aşk ise, bir köşeye çekilmiş/Tüm bunlara gülüyordu” dizeleriyle selamlıyor.