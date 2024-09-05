Kıskıvrak yakalandılar! İki kadın suç makinası çıktı

Kaynak: İHA
Kıskıvrak yakalandılar! İki kadın suç makinası çıktı

İstanbul'un Silivri ilçesinde, 2 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen bir olayda, bir sitenin daire kapısını zorlamaya çalışan üç kadın şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şüpheliler, S.U., E.U., ve N.F. adlı kadınlar, kapıyı kart kullanarak açmaya çalışırken güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan incelemelerde bu kadınların daha önce 157 hırsızlık suçundan kayıtlı olduğu belirlendi. İkamet sahibinin kapıya vurarak kadınları kaçırdığı öğrenildi.

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Polis ekipleri, aynı kadınların daha önce Alibey Mahallesi'nde bulunan iki dairenin kapısını kart ile açarak hırsızlık yaptıklarını tespit etti.

Kısa süre içinde yakalanan şüpheliler, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve iki ayrı Evden Hırsızlık suçundan dolayı adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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