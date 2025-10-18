YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hastalık taşıyan canlılarla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için ilaçlama çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kış ayında rögar ve kanalizasyon hatlarında yaşayan vektör canlılarla mücadele ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden çalışmalar hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

‘’Havaların soğuması ile birlikte kış aylarını geçirmek için daha sıcak alanlar olan rögar ve kanalizasyon hatlarını tercih eden vektör canlılarla mücadelemiz sıcak sisleme çalışmalarıyla devam ediyor. Mart ayına kadar sürecek olan ve kışlak mücadele olarak adlandırılan bu çalışma ile vektör canlıları barınma ve üreme alanı olarak kullandıkları kanalizasyon hatlarında yok etmek amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünler kullanılarak yürütülen bu çalışmalarda vektör canlıların popülasyonunu en aza indirerek, yaz aylarında vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir yaz geçirmeleri amaçlanmaktadır.’’