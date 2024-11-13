Kışlasız bedelli askerlik mi geliyor? Bakan Güler açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kışlasız bedelli askerlik iddialarına yönelik olarak yaptığı açıklamada "Gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.

Bir süredir gençler kışlasız bedelli askerliğin bir an önce yasalaşmasını talep ediyordu. Hatta bunun için bir internet sitesi açarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. DEVA Partisi de gençlerin talebine destek vererek TBMM gündemine taşımıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, son dönemin en çok tartışılan konularından olan kışlasız bedelli askerliğe ilişkin TV100'den Kübra Par'ın programında açıklamalarda bulundu.

Güler, "Gündemimizde öyle bir şey yok. Olabileceğini de değerlendirmiyorum" dedi.

Çıkan savaşları işaret ederek Batı ülkelerinin attığı adımları işaret eden Bakan Güler, "Avrupa’daki birçok ülke zorunlu askerlikten vazgeçmişken Rusya-Ukrayna savaşını gördükten sonra zorunlu askerliğe dönüyorlar. Orada bunlar yapılırken biz kışlasız askerlik diye bir şey kabul edebilir miyiz?" diye açıklama yaptı.