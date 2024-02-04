Kışlık konserve yapanlar dikkatli olmalı

Konserve yapılacak sebzelerin, alınmasından hazırlanıp tüketilmesine dek tüm aşamalarda hijyen kurallarına uyulması çok önemlidir. Konserve için seçilecek sebzeler taze, olgun ve yarasız-çürüksüz olmalı, asla küflü olmamalıdır. Ön hazırlık sırasında sebzeler bol suyla yıkanmalı ve konservelemeye uygun biçimde kesilmeli…

KONSERVE YAPMADAN ÖNCE NE YAPMALI?

Konserve içinde mikroorganizma üremesini önlemek için sebzelerin doğru şekilde kaynatılması gerekir. Konserve yapılacak sebzeler, düdüklü tencere gibi basınçlı kaplarda asitlik derecelerine göre 10-20 dakika kaynatılmalıdır. Asitlik oranı yüksek olan meyve ve domates gibi gıdalar, yaklaşık 20 dakika kaynatılmalıdır. Basınçlı kapların tercih edilmesinin nedeni, normal bir tencerede kaynatma ile ocak ateşi ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kaynama sıcaklığının 100 dereceyi geçememesidir. Bu sıcaklıkta ise botulinum bakterisinin ortadan kaldırılması imkansızdır. Özellikle asit oranı düşük olan fasulye ve bezelye gibi sebzeler düdüklü tencerede 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Kaynatma esnasında tuz ve yağ ilave edilebilir.

CAM KAVANOZ NASIL STERİLİZE EDİLİR?

Kullanılacak kavanozlar ve kapaklar öncelikle akan suyun altında temizlenmelidir. Daha sonra bir tencerede su kaynatılıp, kavanozlar ve kapaklar tencerenin içinde 15 dakika kaynatılmalıdır. Kavanozlar, tencereden büyük bir maşa ile alınmalı ve temiz bir mutfak havlusu üzerine ters konulmalıdır. Kavanozlar soğumadan sebzeler konulmalı. Konserve yaparken mutlaka önceden kullanılmış kavanoz kapakları kullanılmamalıdır. Çünkü daha önce kullanılan konserve kapağı, tam kapanmaz ve konserve içine hava girer. Bu yüzden her defasında kesinlikle yeni ve sterilize edilmiş kapaklar kullanmak gerekir. Konserveler serin, kuru ve direkt olarak güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edilmelidir.

TÜKETMEK İÇİN BOZULUP BOZULMADIĞINI NASIL ANLARIZ?

Konserve, buzdolabında saklanmak kaydıyla açıldıktan sonra 2-3 gün içinde bitirilmelidir. Konservelerin hemen tüketilebilmesi için çok büyük olmayan kavanozlar seçilmelidir. Açılmamış konserveler ise 6 ay kadar saklanabilir. Kapağı açılmış konservenin uzun süre durup tüketilmesi, bakteri oluşmasını hızlandırır ve gıda zehirlenmelerine sebep olur. Konserve yemeden önce kapağına bakılmalıdır. Kapakta şişme ve bombeleşme olması bakteri ürediğinin işaretidir. Böyle bir durumda konserve kesinlikle yememelidir. Ayrıca kapakta akma ve küf; sebzelerin renginde, kokusunda değişiklik gibi durumlarda konservenin bozulduğu anlaşılır. Bozulmuş konserveler asla yememelidir.

CLOSTRİDİUM BOTULİNUM BAKTERİLERİ NEDEN TEHLİKELİDİR?

Gıda kaynaklı botulizmin ilk belirtileri, toksinli gıdanın yenmesinden sonraki 18-36 saat içinde görülür. Zehirlenmenin ilk belirtileri; aşırı halsizlik, zayıflık ve baş dönmesidir. Görmede bulanıklık ve çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve yutkunmada güçlük, kalp atımında düşüş, tansiyon düşüklüğü, nefes almada ve vermekte güçlük, kaslarda zayıflık, ciltte beklenmedik renk değişiklikleri, terleme, karın ağrısı, bulantı, kusma ve kabızlık genel belirtiler arasındadır. Tedavi edilmediği takdirde yüksek ölüm oranına sahiptir ve çok tehlikelidir.

ÜRÜNÜ DONDURMAK MI YOKSA KONSERVE YAPMAK MI DAHA YARARLIDIR?

Dondurulmuş ve konserve sebzeler, besin değerini koruyarak raf ömrünü uzatmaya ve böylelikle besin güvenliğini desteklemeye yardımcı olmaktadır. Dondurma işlemi, meyve ve sebzelerin uzun süreli saklanması için uygulanan en iyi işlemlerden birisidir.